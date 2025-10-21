Mannheim / Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Heute befanden sich im Bereich Spechbach/Waldwimmersbach Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, aufgrund einer Vermisstensuche, im Einsatz.
Näheres derzeit nicht bekannt.
Mannheim – Hubschrauber im Einsatz nach Suche nach vermisster Person in Spechbach
