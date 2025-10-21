Ludwigshafen – Zigarettenautomat gesprengt – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (21.10.2025), gegen 3 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Reinhorststraße (zwischen der Straße Am Weidenschlag und der Notwendestraße).

Ob Bargeld oder Zigaretten entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Automat wurde bei der Tat erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Foto: Symbolbild

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz