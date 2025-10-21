Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sperrabfall-Hotline des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) unter der Telefonnummer 0621 504-4040 ist am morgigen Mittwoch, 22. Oktober 2025, nicht erreichbar. Die Sperrabfall-Hotline kann am Donnerstag, 23. Oktober 2025, wieder angerufen werden. Der WBL bittet hierfür um Verständnis.
Bereits vereinbarte Sperrabfalltermine und -abfuhren bleiben vom Ausfall der Hotline unberührt und erfolgen wie geplant.
Stadt Ludwigshafen
Ludwigshafen – Sperrabfall-Hotline des WBL nicht erreichbar
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sperrabfall-Hotline des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) unter der Telefonnummer 0621 504-4040 ist am morgigen Mittwoch, 22. Oktober 2025, nicht erreichbar. Die Sperrabfall-Hotline kann am Donnerstag, 23. Oktober 2025, wieder angerufen werden. Der WBL bittet hierfür um Verständnis.