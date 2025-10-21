Ludwigshafen – Sicher auf dem Rad: Stadt lädt Bürger*innen zu Workshops ein!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie lässt sich das Radfahren in Ludwigshafen verbessern? Welche Ideen gibt es, um die Nutzung des Fahrrads attraktiver und alltagstauglicher zu gestalten? Wie können Hindernisse abgebaut werden? Um diese Fragen gemeinsam mit Bürger*innen zu beantworten, lädt die Stadt Anfang November alle Interessierten zu zwei Workshops ein. Dabei werden die Ergebnisse der Online-Umfrage zum Radverkehr präsentiert, Teilnehmende können sich über das geplante Radverkehrskonzept für Ludwigshafen informieren, Ideen sammeln und Hinweise zur Verbesserung geben. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr und dauern circa zwei Stunden:

• Montag, 3. November 2025 in der Aula der IGS Ludwigshafen Gartenstadt, Abteistraße 18, 67067 Ludwigshafen

• Dienstag, 4. November 2025 in der Aula im Max-Planck-Gymnasium, Leuschnerstraße 121, 67063 Ludwigshafen

Am 3. November wird der Schwerpunkt auf dem Süden und der Mitte Ludwigshafens liegen, am 4. November sind der Norden und ebenfalls die Mitte dran. Teilnehmer*innen können jedoch auch gerne zu beiden Terminen Hinweise zu allen Gebieten in der Stadt abgeben. Mit dabei sind Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Mitarbeiter*innen der Abteilung Verkehrsplanung, das Büro R+T Verkehrsplanung GmbH aus Darmstadt, Vertreter*innen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) und des Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Online-Umfrage zum Radverkehr beendet

Vom 18. August bis 28. September 2025 konnten sich Interessierte unter www.ludwigshafen-diskutiert.de an einer Online-Umfrage zum Radverkehr in Ludwigshafen beteiligen. Ziel der Umfrage war es, Erfahrungen, Meinungen und Hinweise zu erhalten, die anschließend in die Entwicklung eines alltagstauglichen Radverkehrskonzepts einfließen. Kernstück der Umfrage waren Karten, auf denen im Stadtgebiet Gefahrenstellen oder sonstige verbesserungswürdige Punkte markiert werden konnten, ebenso konnten darauf die derzeitig am häufigsten genutzten Radwegeverbindungen sichtbar gemacht werden. Allgemeine Fragen zu den derzeit genutzten Verkehrsmitteln oder zu den Ansprüchen an die Infrastruktur ergänzten die Umfrage. Zeitgleich zur Umfrage führt das von der Stadtverwaltung beauftragte Büro R+T Verkehrsplanung GmbH aus Darmstadt eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur durch.

Fuß- und Radverkehrskonzept bis Anfang 2026 fertig

Die Stadt erstellt derzeit ein Konzept zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Ludwigshafen. Ziel des Konzepts ist es, Sicherheit und Attraktivität zu verbessern, Maßnahmen zur Behebung von Mängeln und Defiziten umzusetzen und den Fuß-

und Radverkehrsanteil insgesamt zu erhöhen. Dabei sind Verwaltung, Politik, Interessensvertretungen und Bürgerschaft eingebunden. Das fertige Gesamtkonzept wird voraussichtlich Anfang 2026 vorliegen und die Grundlage für eine Umsetzung notwendiger Schritte zum rad- und fußverkehrsfreundlichen Verkehr in Ludwigshafen sein.

Quelle: Stadt Ludwigshafen