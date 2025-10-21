Ludwigshafen – Gestohlenes iPhone geortet – Täter überführt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (17.10.2025) gegen 01:40 Uhr wurde das iPhone einer 22-Jährigen in einer Tankstelle in der Heinigstraße gestohlen.

Die Geschädigte konnte ihr iPhone anschließend in einem Mehrfamilienhaus orten, die Wohnung des mutmaßlichen Diebes ausfindig machen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung des 27-Jährigen neben dem gestohlenen iPhone auch eine geringe Menge Amphetamin.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz