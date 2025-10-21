Ludwigshafen – Fotoclub Pentaprisma präsentiert Jahresausstellung „sehenswert 2025“ im Maudacher Schloss

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Photographische Interessens-Gesellschaft Pentaprisma e.V. lädt zur neuen Jahresausstellung „sehenswert 2025“ ein. Erstmals findet die Ausstellung im Maudacher Schloss in Ludwigshafen (Von-Sturmfeder-Straße 3) statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum moderner Fotografie: ästhetische Makroaufnahmen, künstlerische Cyanotypien, beeindruckende Naturfotografien sowie abstrakte und konkrete Bildexperimente zeigen die kreative Vielfalt der Mitglieder von Pentaprisma. 14 Fotografinnen und Fotografen präsentieren ihre beeindruckendsten Werke.



Die Ausstellung ist an den Wochenenden 22./23. November sowie 29./30. November 2025 jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Vernissage findet am Freitag, 21. November 2025, um 18 Uhr im Maudacher Schloss statt.

Während der Öffnungszeiten sind die Fotografinnen und Fotografen persönlich vor Ort, um Fragen zu beantworten und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Zusätzlich ist das Schlossmuseum am 22. und 23. November von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Es werden kostenlose Führungen um 13 und 15 Uhr angeboten (Dauer ca. 30 Minuten, ohne Anmeldung).



Der Fotoclub Pentaprisma e.V. freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die Lust haben, in die Welt der Fotografie einzutauchen und „sehenswert“ 2025 zu erleben.

Weitere Informationen: www.pentaprisma.de

QUelle: Pentaprisma e.V.

Foto-Quelle: Helmut Benz / Andreas Blättner