Ludwigshafen – Einbruch

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 20.10.2025 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Erich-Kästner-Straße (nahe Hermann-Hesse-Straße) ein. Sie entwendeten dabei Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich der am Mittwoch, 22. Oktober 2025, in Mainz stattfindenden Jahreskonferenz der Regierungschef*innen der Länder mahnt Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz eine Neujustierung der Finanzströme zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Um den Städten und Gemeinden wieder signifikante Handlungsspielräume zurückzugeben, seien mehrere Schritte für deren nachhaltige Finanzierung unabdingbar, unterstreicht Schwarz.
Rhein-Neckar-Kreis – Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Sinsheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Eigentumsdelikt, bei dem eine männliche Person flüchtig ging. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass die Person ca. 170 cm, schmaler Statur
Mainz / Ludwigshafen – Zöpfchen: „Das ist kein Stau, das ist Staatsversagen" / Jeckel: „Wir hören hin, wo andere wegsehen" 38 Prozent der Landesstraßen in Rheinland-Pfalz sind in sehr schlechtem Zustand, jede dritte Brücke weist Mängel auf, und über 280 LBM-Stellen bleiben unbesetzt. Für die FREIEN WÄHLER ist das ein Symptom eines
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis bestätigt Vorstand Rückblick auf erfolgreiches Vereinsjahr mit vielfältigen Spendenaktionen – Dr. Ferdinand Fischer neu im Team Der Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis setzt seine erfolgreiche Arbeit fort: Auf der Mitgliederversammlung am 14. Oktober im St.
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sperrabfall-Hotline des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) unter der Telefonnummer 0621 504-4040 ist am morgigen Mittwoch, 22. Oktober 2025, nicht erreichbar. Die Sperrabfall-Hotline kann am Donnerstag, 23. Oktober 2025, wieder angerufen werden. Der WBL bittet hierfür um Verständnis. Bereits vereinbarte Sperrabfalltermine und -abfuhren bleiben vom Ausfall der Hotline unberührt und erfolgen wie
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (17.10.2025) gegen 01:40 Uhr wurde das iPhone einer 22-Jährigen in einer Tankstelle in der Heinigstraße gestohlen. Die Geschädigte konnte ihr iPhone anschließend in einem Mehrfamilienhaus orten, die Wohnung des mutmaßlichen Diebes ausfindig machen und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden in der Wohnung des 27-Jährigen neben dem gestohlenen
Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmittag (20.10.25) gegen 14:30 Uhr kam ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad beim Ausfahren eines Kreisverkehrs an der L533 zu Fall. Ursächlich für den Unfall war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn. In Folge des Sturzes zog sich der 16-Jährige Schürfwunden am Arm zu. Eine medizinische Versorgung
Rhein-Neckar-Kreis – Lobbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montagmorgen, den 20. Oktober 2025, wird ein 70-jähriger Mann aus Lobbach vermisst. Der Vermisste war nicht wie gewohnt an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr seine Wohnung in Lobbach verlassen. Er äußerte zuvor, zu Fuß zur Tagespflegeeinrichtung „Haus Johanna
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vorsitzende der SPD Ludwigshafen und Landtagsabgeordnete David Guthier äußert sich kritisch zu den jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz über das Stadtbild und den Anteil von Migrantinnen und Migranten in deutschen Städten. „Pauschale Zuschreibungen und negative Darstellungen ganzer Bevölkerungsgruppen helfen uns nicht weiter", so Guthier. „Unsere
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Frankenthal ist unter 06233-89 444 seit ca. 10 Uhr geschaltet. Auch die Notfallmeldestellen im Stadtgebiet Frankenthal Hauptfeuerwache, Nordring, Frankenthal Stützpunkt Ost, Deichstraße, FT-Mörsch Stützpunkt-West, Dürkheimer Straße 33, FT-Eppstein Stützpunkt Süd, Frankenthaler Straße 4, FT-Studernheim Rathausplatz, Frankenthal Innenstadt Parkplatz KSB, Westring, Frankenthal Jakobsplatz, Frankenthal
Ludwigshafen – Forderung nach ausreichender und nachhaltiger Alimentierung der Kommunen erneuert – Kämmerer Schwarz: Bund und Länder sollen sich stärker an Sozialkosten beteiligen
Sinsheim – AKTUELL – Große Fahndungsmaßnahmen – Polizeihubschrauber im Einsatz
Ludwigshafen – Schluss mit dem Baustellenchaos: FREIE WÄHLER fordern LBM-Reform und Mitsprache der Kommunen
Ludwigshafen – Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis bestätigt Vorstand
Ludwigshafen – Sperrabfall-Hotline des WBL nicht erreichbar
Ludwigshafen – Gestohlenes iPhone geortet – Täter überführt
Mutterstadt – Auf nasser Fahrbahn gestürzt – Motorradfahrer leicht verletzt
Rhein-Neckar-Kreis – Lobbach – 70-Jähriger vermisst – Öffentlichkeitsfahndung
Ludwigshafen – David Guthier (SPD, MdL) kritisiert Merz’ Aussage zum ‚Stadtbild‘ – auch Ludwigshafen lebt von seiner Vielfalt
Frankenthal – NACHTRAG – 12:00 Uhr – Notfallmeldestellen besetzt, Bürgertelefon online
