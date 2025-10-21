  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

21.10.2025, 12:38 Uhr

Ludwigshafen – David Guthier (SPD, MdL) kritisiert Merz’ Aussage zum ‚Stadtbild‘ – auch Ludwigshafen lebt von seiner Vielfalt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vorsitzende der SPD Ludwigshafen und Landtagsabgeordnete David Guthier äußert sich kritisch zu den jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz über das Stadtbild und den Anteil von Migrantinnen und Migranten in deutschen Städten.

„Pauschale Zuschreibungen und negative Darstellungen ganzer Bevölkerungsgruppen helfen uns nicht weiter“, so Guthier. „Unsere Städte – und auch Ludwigshafen – leben von ihrer Vielfalt. Menschen unterschiedlichster Herkunft tragen mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dazu bei, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Das sollten wir anerkennen und fördern, anstatt Spaltung zu befördern.“

Guthier berichtet, dass ihn viele Rückmeldungen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erreichen, die sich durch die Äußerungen des Kanzlers verletzt fühlen: „In zahlreichen Gesprächen erlebe ich, wie sehr solche Worte Menschen treffen, die seit Jahren hier leben, arbeiten, sich in Vereinen einbringen und ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten. Viele fühlen sich dadurch zu Unrecht ausgegrenzt und herabgesetzt.“

Zugleich betont Guthier, dass Integration immer auf Gegenseitigkeit beruhe: „Natürlich erwarten wir von allen, die hier leben, dass sie bereit sind, sich einzubringen und sich an die geltenden Regeln zu halten. Integration funktioniert nur, wenn gegenseitiger Respekt und der Wille zum Miteinander vorhanden sind – auf beiden Seiten.“

Der SPD-Politiker warnt davor, durch unbedachte Äußerungen Misstrauen und Vorurteile zu verstärken. „Wir brauchen keine neuen Gräben in unserer Gesellschaft, sondern gemeinsame Lösungen. Wer das Zusammenleben in unseren Städten gestalten will, muss den Dialog suchen – nicht die Konfrontation.“

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Frankenthal – NACHTRAG – 12:00 Uhr – Notfallmeldestellen besetzt, Bürgertelefon online

    • Frankenthal – NACHTRAG – 12:00 Uhr – Notfallmeldestellen besetzt, Bürgertelefon online
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Frankenthal ist unter 06233-89 444 seit ca. 10 Uhr geschaltet. Auch die Notfallmeldestellen im Stadtgebiet Frankenthal INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Hauptfeuerwache, Nordring, Frankenthal Stützpunkt Ost, Deichstraße, FT-Mörsch Stützpunkt-West, Dürkheimer Straße 33, FT-Eppstein Stützpunkt Süd, Frankenthaler Straße 4, FT-Studernheim Rathausplatz, Frankenthal Innenstadt Parkplatz KSB, Westring, Frankenthal Jakobsplatz, Frankenthal ... Mehr lesen»

      • Kirchheim an der Weinstraße – Polizeikontrollen

    • Kirchheim an der Weinstraße – Polizeikontrollen
      Kirchheim an der Weinstraße / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt errichteten am Montag den 20.10.2025 gegen 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der B271 in der Gemarkung von 67281 Kirchheim an der Weinstraße. Im Rahmen dieser wurden 6 Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ihre Smartphones benutzten. Bei einem Fahrzeug konnten die Beamten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Fotoclub Pentaprisma präsentiert Jahresausstellung „sehenswert 2025“ im Maudacher Schloss

    • Ludwigshafen – Fotoclub Pentaprisma präsentiert Jahresausstellung „sehenswert 2025“ im Maudacher Schloss
      Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Photographische Interessens-Gesellschaft Pentaprisma e.V. lädt zur neuen Jahresausstellung „sehenswert 2025“ ein. Erstmals findet die Ausstellung im Maudacher Schloss in Ludwigshafen (Von-Sturmfeder-Straße 3) statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum moderner Fotografie: ästhetische Makroaufnahmen, künstlerische Cyanotypien, beeindruckende Naturfotografien sowie abstrakte und konkrete Bildexperimente zeigen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – CDU Rheingönheim zur Präsentation der Eilentscheidung der Stadtverwaltung zur „Ausweichschule“ an der Gabriele-Münter-Straße im Ortsbeirat

    • Ludwigshafen – CDU Rheingönheim zur Präsentation der Eilentscheidung der Stadtverwaltung zur „Ausweichschule“ an der Gabriele-Münter-Straße im Ortsbeirat
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der vergangenen Ortsbeiratssitzung, in der die Eilentscheidung der Stadt Ludwigshafen – in Rheingönheim ein Ausweichquartier für die Oggersheimer Georgensschule zu errichten – vorgestellt wurde, kritisiert die CDU im Ortsbeirat Rheingönheim das Vorgehen der Verwaltung als intransparent, überhastet und unwirtschaftlich Mit großem Unverständnis reagiert die CDU im Ortsbeirat Rheingönheim auf das ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Vor 85 Jahren: Das Ende der jüdischen Gemeinde in Mutterstadt

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Vor 85 Jahren: Das Ende der jüdischen Gemeinde in Mutterstadt
      INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Deportation am 22. und 23. Oktober 1940 von 6.676 jüdischen Einwohnern aus Baden, dem Saargebiet/Lothringen und aus der Pfalz nach Südfrankreich in das Lager Gurs am Fuße der Pyrenäen bedeutete gleichzeitig auch das Ende der über 200 Jahren alten jüdischen Gemeinde in Mutterstadt. Auf Initiative des NS-Gauleiters Josef Bürckel wurden an ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mannheimer Hallenbäder – angepasste Öffnungszeiten in den Herbstferien

    • Mannheim – Mannheimer Hallenbäder – angepasste Öffnungszeiten in den Herbstferien
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Seit Montag, 15. September 2025, läuft die Saison 2025/2026 in den städtischen Hallenbädern und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind wieder gerne zur sportlichen Betätigung im Bad, sei es um einige Bahnen zu schwimmen oder aktiv an einem der vielen Kurse in den vier Mannheimer Bädern teilzunehmen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während der Herbstferien ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – ERSTMELDUNG – Ausfall von Telefon- und Internetanschlüssen der Telekom

    • Frankenthal – ERSTMELDUNG – Ausfall von Telefon- und Internetanschlüssen der Telekom
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages den 21.10.2025 kommt es zu einem großflächigen TELEKOM-Ausfall der Festnetz- und Internetanschlüsse in Frankenthal. Das Mobilfunknetz und die Notrufleitungen sind derzeit nicht betroffen. Da die Bevölkerung, welche nicht über ein Mobilfunktelefon verfügt, derzeit keine Möglichkeit hat in einem Notfall einen Notruf abzusetzen, wird ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Hubschrauber im Einsatz nach Suche nach vermisster Person in Spechbach

    • Mannheim – Hubschrauber im Einsatz nach Suche nach vermisster Person in Spechbach
      Mannheim / Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Heute befanden sich im Bereich Spechbach/Waldwimmersbach Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, aufgrund einer Vermisstensuche, im Einsatz. Näheres derzeit nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Sinsheim – Hoffenheim feiert Auswärtssieg auf St. Pauli

    • Sinsheim – Hoffenheim feiert Auswärtssieg auf St. Pauli
      Hamburg/Sinsheim. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli souverän mit 3:0-Toren gewonnen. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Hoffenheimer in der 54. Minute durch Bazoumana Touré mit 1:0 in Führung vor 29.248 Zuschauern am Hamburger Millerntor. Fünf Minuten (59.) später erhöhte Andrej Kramaric auf 2:0 und in der 79. Minute ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Tanzen im Vital-Zentrum!

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Oktoberfest mit viel Tanz und Musik steht am Montag, 27. Oktober 2025, von 15 bis 18 Uhr, auf dem Programm des Vital-Zentrums, Raiffeisenstraße 24. Thomas Horvath macht Musik. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com