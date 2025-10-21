Ludwigshafen – 85 Jahre Deportation nach Gurs – Stadt Ludwigshafen erinnert an die Opfer

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein.Neckar. Die Stadt Ludwigshafen am

Rhein erinnert am Mittwoch, 22. Oktober 2025, an die Deportation

jüdischer Bürger*innen vor 85 Jahren. Oberbürgermeisterin Jutta

Steinruck legt um 11.30 Uhr im Hof der Maxschule in der Innenstadt einen

Kranz nieder, um an die Opfer dieses nationalsozialistischen Verbrechens

zu erinnern. Die Maxschule, von der aus damals viele der Betroffenen

abgeholt wurden, ist seit Jahren ein zentraler Ort des Erinnerns.

Am 22. Oktober 1940 wurden über 6.500 Jüdinnen und Juden aus der Pfalz,

Baden und dem Saarland in das Internierungslager Gurs in Südfrankreich

verschleppt – darunter auch 183 Menschen aus Ludwigshafen. Viele von

ihnen überlebten die unmenschlichen Bedingungen nicht oder wurden später

in Konzentrationslager weitertransportiert und ermordet.

„Das Gedenken an die Deportationen von 1940 ist Mahnung und Auftrag

zugleich“, betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Wir dürfen die

Namen und Geschichten der Menschen, die einst mitten in unserer Stadt

lebten und dann entrechtet, vertrieben und ermordet wurden, niemals

vergessen. Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung dürfen in unserer

Gesellschaft keinen Platz haben. Heute nicht und in Zukunft nicht.“

Quelle: Stadt Ludwigshafen