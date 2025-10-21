Landau -Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für gemeinsame Spurensuche gesucht: Bildercafé zur deutsch-französischen Geschichte am Dienstag, 28. Oktober,



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Stück Landauer Stadtgeschichte wiederentdecken, Erinnerungen teilen und

miteinander ins Gespräch kommen:

Dazu lädt das Stadtarchiv Landau mit dem Historischen Verein Landau und der Deutsch-Französischen Gesellschaft herzlich

ein. Am Dienstag, 28. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, findet im Gemeindesaal der

Matthäuskirche (Limburgstraße 1a in Landau) unter dem Motto „Was sieht man da?!“

ein Bildercafé statt.

An dem Nachmittag werden Fotografien aus den 1950er bis 1990er Jahren gezeigt,

die Menschen, Begegnungen und Ereignisse aus der deutsch-französischen

Geschichte in Landau dokumentieren – oft jedoch ohne Beschriftung oder mit

unvollständigen Angaben. Gesucht werden daher Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

sowie alle, die Freude an Stadtgeschichte haben und mit ihrem Wissen dazu

beitragen möchten, Menschen, Orte oder Anlässe auf den Bildern zu erkennen. Auch

eigene Aufnahmen können gerne mitgebracht werden.

„Das Bildercafé ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Geschichte lebendig bleibt,

wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, betont Beigeordnete Lena

Dürphold, die sich schon sehr auf den Austausch freut. „Wenn Erinnerungen geteilt

werden, entsteht nicht nur Wissen über die Vergangenheit, sondern auch ein Gefühl

von Zusammenhalt und Verbundenheit, das unsere Stadt prägt.“

Initiator des Projekts ist der Historische Verein Landau, der das Bildercafé in

Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft und dem Stadtarchiv

Landau veranstaltet. Für Kaffee und Kuchen sorgen an dem Nachmittag die

Schülerinnen und Schüler der MSS 13 des Eduard-Spranger-Gymnasiums.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hist-verein-

ld.de gebeten.

Bildunterschrift: Beim Bildercafé werden Bilder aus der deutsch-französischen

Geschichte in Landau wie diese Aufnahme einer Käseverkostung der Deutsch-

Französischen Gesellschaft im Mai 1969 gezeigt. (Quelle: Stadtarchiv Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.