Kirchheim an der Weinstraße – Polizeikontrollen

Kirchheim an der Weinstraße / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt errichteten am Montag den 20.10.2025 gegen 12:00 Uhr eine Kontrollstelle an der B271 in der Gemarkung von 67281 Kirchheim an der Weinstraße. Im Rahmen dieser wurden 6 Fahrzeugführer festgestellt, welche während der Fahrt ihre Smartphones benutzten. Bei einem Fahrzeug konnten die Beamten fahrzeugtechnische Veränderungen (Tuning) feststellen, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und die Weiterfahrt untersagt wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Photographische Interessens-Gesellschaft Pentaprisma e.V. lädt zur neuen Jahresausstellung „sehenswert 2025“ ein. Erstmals findet die Ausstellung im Maudacher Schloss in Ludwigshafen (Von-Sturmfeder-Straße 3) statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum moderner Fotografie: ästhetische Makroaufnahmen, künstlerische Cyanotypien, beeindruckende Naturfotografien sowie abstrakte und konkrete Bildexperimente zeigen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der vergangenen Ortsbeiratssitzung, in der die Eilentscheidung der Stadt Ludwigshafen – in Rheingönheim ein Ausweichquartier für die Oggersheimer Georgensschule zu errichten – vorgestellt wurde, kritisiert die CDU im Ortsbeirat Rheingönheim das Vorgehen der Verwaltung als intransparent, überhastet und unwirtschaftlich Mit großem Unverständnis reagiert die CDU im Ortsbeirat Rheingönheim auf das ... Mehr lesen»
- INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Deportation am 22. und 23. Oktober 1940 von 6.676 jüdischen Einwohnern aus Baden, dem Saargebiet/Lothringen und aus der Pfalz nach Südfrankreich in das Lager Gurs am Fuße der Pyrenäen bedeutete gleichzeitig auch das Ende der über 200 Jahren alten jüdischen Gemeinde in Mutterstadt. Auf Initiative des NS-Gauleiters Josef Bürckel wurden an ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Seit Montag, 15. September 2025, läuft die Saison 2025/2026 in den städtischen Hallenbädern und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind wieder gerne zur sportlichen Betätigung im Bad, sei es um einige Bahnen zu schwimmen oder aktiv an einem der vielen Kurse in den vier Mannheimer Bädern teilzunehmen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während der Herbstferien ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages den 21.10.2025 kommt es zu einem großflächigen TELEKOM-Ausfall der Festnetz- und Internetanschlüsse in Frankenthal. Das Mobilfunknetz und die Notrufleitungen sind derzeit nicht betroffen. Da die Bevölkerung, welche nicht über ein Mobilfunktelefon verfügt, derzeit keine Möglichkeit hat in einem Notfall einen Notruf abzusetzen, wird ... Mehr lesen»
- Mannheim / Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) Heute befanden sich im Bereich Spechbach/Waldwimmersbach Polizeikräfte unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, aufgrund einer Vermisstensuche, im Einsatz. Näheres derzeit nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Hamburg/Sinsheim. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli souverän mit 3:0-Toren gewonnen. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Hoffenheimer in der 54. Minute durch Bazoumana Touré mit 1:0 in Führung vor 29.248 Zuschauern am Hamburger Millerntor. Fünf Minuten (59.) später erhöhte Andrej Kramaric auf 2:0 und in der 79. Minute ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Oktoberfest mit viel Tanz und Musik steht am Montag, 27. Oktober 2025, von 15 bis 18 Uhr, auf dem Programm des Vital-Zentrums, Raiffeisenstraße 24. Thomas Horvath macht Musik. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Seniorenzentrum LU kompakt und die Grundschule Erich Kästner-Schule in der Bahnhofstraße suchen gemeinsam Lesepat*innen. Lesepat*innen lesen jeweils drei bis vier Kindern der Grundschule etwa einmal wöchentlich Geschichten vor und unterstützen sie damit beim Erlernen der Sprache, des Lesens und des Schreibens. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, erfährt Näheres ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeiten in der Frankenthaler Straße sind in den zurückliegendenWochen vorangeschritten. Am Montag, 27. Oktober 2025, 17 Uhr, haben die Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen zum Stand der Arbeiten sowie ihre Anliegen zum bisherigen Verlauf des Großprojekts an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Technischen Werke Ludwigshafen AG ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – Fotoclub Pentaprisma präsentiert Jahresausstellung „sehenswert 2025“ im Maudacher Schloss
Ludwigshafen – CDU Rheingönheim zur Präsentation der Eilentscheidung der Stadtverwaltung zur „Ausweichschule“ an der Gabriele-Münter-Straße im Ortsbeirat
Rhein-Pfalz-Kreis – Vor 85 Jahren: Das Ende der jüdischen Gemeinde in Mutterstadt
Mannheim – Mannheimer Hallenbäder – angepasste Öffnungszeiten in den Herbstferien
Frankenthal – ERSTMELDUNG – Ausfall von Telefon- und Internetanschlüssen der Telekom
Mannheim – Hubschrauber im Einsatz nach Suche nach vermisster Person in Spechbach
Sinsheim – Hoffenheim feiert Auswärtssieg auf St. Pauli
Ludwigshafen – Tanzen im Vital-Zentrum!
Ludwigshafen – LU kompakt und Erich Kästner-Schule suchen Lesepat*innen
Ludwigshafen – Weitere Anwohner*innenveranstaltung zu Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße findet statt
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – Mord in Maudach: Polizei durchsucht Luitpoldhafen nach Tatwaffe
Ludwigshafen– Stimmungsvoll, bunt und voller Leben: Maudacher Kerwe begeistert Besucher
Heidelberg – Was kann die Industrie zur Verteidigung beitragen? Antworten von Dr. Hans Christoph Atzpodien zu Gast bei Nicole Huber (Video)
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-