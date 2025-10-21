Heppenheim – Sprechtag zu Beratungsförderung und Zuschüssen

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH und die RKW Hessen GmbH laden am Mittwoch, 5. November 2025, zu einem Sprechtag über Beratungs- und Förderprogramme für Unternehmen und Existenzgründungen ein Sie möchten ein Unternehmen gründen oder übernehmen und benötigen Unterstützung bei der Businessplanung oder Sie suchen nach Lösungen wie Sie die Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften oder die Fachkräftesicherung in Ihrem bestehenden Unternehmen vorantreiben? Für diese und viele weitere Themen bietet der Sprechtag der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) in Kooperation mit der RKW Hessen GmbH passgenaue Lösungen auf individuelle Fragen zur Existenzgründung, Unternehmensnachfolge oder Unternehmensführung. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 5.11.2025 statt. Die Beratungen führen Armin Domesle, Teamleiter Beratung Kelsterbach bei der RKW Hessen GmbH, und Julia Freier, Projektmanagerin im Unternehmens- und Gründungsservice der WFB, durch.

Die angebotenen Beratungsthemen und Fördermöglichkeiten sind vielfältig: Die Bandbreite der RKW Hessen GmbH reicht von der geförderten Begleitung einer Existenzgründung bis hin zur Begleitung einer Unternehmensnachfolge. Darüber hinaus entwickeln die Expertinnen und Experten der RKW Hessen GmbH Angebote für den Mittelstand unter anderem zu den Schwerpunkten Digitalisierung, nachhaltiges Wirtschaften, Fachkräftesicherung, Design sowie Energie- und Ressourceneffizienz. Unternehmende, Start-ups und Gründungsinteressierte können von einem Zuschuss von 50 bis 75 Prozent profitieren.

Auch das Portfolio der WFB ist facettenreich. Themen sind beispielsweise Fördermöglichkeiten, Investitionsberatung, Personal oder Unternehmensnachfolge. Der Fachbereich Unternehmens- und Gründungsservice bietet unter anderem die Chance, alle Aspekte einer Existenzgründung mit einem neutralen Berater zu besprechen und das Vorhaben von Anfang an planmäßig zu gestalten. Zudem bietet der Fachbereich mit dem Projekt „Bildungscoaches“ umfassende Beratung in Sachen berufliche Weiterbildung und ihrer Förderung.

Info: Die Teilnahme am Sprechtag ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Die Terminvereinbarung erfolgt über die WFB, Telefon: 06252 68929-50. Die Beratungstermine finden in den Räumen der WFB in der Wilhelmstraße 51 in Heppenheim statt, alternativ kann der Termin auch per Video erfolgen.

Die WFB veranstaltet den Sprechtag unter dem Dach der Gründungsoffensive Bergstraße, mit der die kreisweite Wirtschaftsförderung das Gründungsklima in der Wirtschaftsregion Bergstraße weiter steigern will.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Die RKW Hessen GmbH finden Sie unter www.rkw-hessen.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH