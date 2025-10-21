Heidelberg – Wissen erleben zwischen Vivarium und Labor



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Herbstprogramm in der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg

Wenn draußen das Laub fällt, wird es in der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg richtig spannend. Ob im

Vivarium bei Schlangen und Bartagamen oder im Labor beim DNA-Check für den Artenschutz – das

Herbstprogramm bietet für Kinder und Jugendliche viele Möglichkeiten, Natur und Wissenschaft mit viel

Spaß zu entdecken.

Die Workshops der Zoo-Akademie verbinden Erlebnisse im Zoo mit echten Forschungsaufgaben. In

kleinen Gruppen können Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden, Fragen stellen und

ausprobieren. „Unsere Programme sind so konzipiert, dass sie Wissen erlebbar machen“,

erklärt Axel Schlemann, Leiter der Zoo-Akademie. „Gerade in den Herbst- und Wintermonaten

bieten unsere Labore und Lernräume ideale Bedingungen, um Naturphänomene hautnah zu

erforschen. Ganz unabhängig vom Wetter.“

Bei diesen Workshops sind noch Plätze frei

Am 25. Oktober lädt der Workshop „Schlange, Schildkröte & Co“ für Schulkinder dazu ein, die

Vielfalt der Reptilien zu entdecken. Wie spüren Schlangen ihre Beute auf? Und was hat es mit

dem Bart der Bartagame auf sich? Spannende Beobachtungen und Begegnungen warten auf

alle neugierigen Nachwuchs-Forscher.



Beim „DNA-Check für den Artenschutz“ am 28. Oktober schlüpfen Jugendliche ab 12 Jahren in den

Laborkittel. In spannenden Experimenten untersuchen sie im gut ausgestatteten,

authentischen molekularbiologischen Labor DNA-Proben und erfahren, welche Bedeutung genetische

Vielfalt für die Zucht bedrohter Arten wie Roter Panda oder Feldhamster hat.

Einen Tag später, am 29. Oktober, geht es bei den „Bio-Detektiven“ um die Bausteine des

Lebens. Teilnehmende zwischen zehn und 14 Jahren können ihre eigene DNA sichtbar

machen und am Ende stolz ihren Laborführerschein mit nach Hause nehmen.

Neben den Workshops können Familien und Gruppen das vielfältige Angebot der Zoo-

Akademie individuell entdecken. Vom Erlebnisreichen Rundgang Plus mit exklusivem Blick

hinter die Kulissen bis hin zum besonderen Kindergeburtstag. Das Beste: Alle Angebote finden

wetterunabhängig statt und eignen sich damit ideal für erlebnisreiche Tage in der kühleren

Jahreszeit.

„Wer im Herbst etwas Besonderes erleben möchte, ist bei uns genau richtig“, so Axel

Schlemann. „Unsere Programme verbinden Spaß und Wissen und zeigen, dass Erleben mit

allen Sinnen das ganze Jahr über funktioniert.“

Weitere Informationen und Buchung unter www.zoo-akademie.org

Bildnachweis:

Foto 1: Was hat es mit dem Bart der Bartagame auf sich? Beim Reptilien-Workshop im Vivarium entdecken junge

Forscher spannende Fakten rund um Schlange, Schildkröte und Co. (Foto: Zoo Heidelberg/Heidrun Knigge)

Foto 2: Selbst in den Laborkittel schlüpfen und bei echten Experimenten den Geheimnissen der DNA auf die Spur

gehen. Das geht beim Herbst-Programm der Zoo-Akademie. (Foto: Zoo Heidelberg/Petra Medan)

Quelle: Zoo Heidelberg