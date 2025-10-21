Frankenthal – NACHTRAG – 12:00 Uhr – Notfallmeldestellen besetzt, Bürgertelefon online

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Frankenthal ist unter 06233-89 444 seit ca. 10 Uhr geschaltet. Auch die Notfallmeldestellen im Stadtgebiet Frankenthal

Hauptfeuerwache, Nordring, Frankenthal Stützpunkt Ost, Deichstraße, FT-Mörsch Stützpunkt-West, Dürkheimer Straße 33, FT-Eppstein Stützpunkt Süd, Frankenthaler Straße 4, FT-Studernheim Rathausplatz, Frankenthal Innenstadt Parkplatz KSB, Westring, Frankenthal Jakobsplatz, Frankenthal Einmündung Beindersheimer Straße / Gottlieb-Daimler-Straße, Frankenthal sind durch die Einheiten des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal, sowie das THW Frankenthal und die Feuerwehr Frankenthal besetzt. Bürgerinnen und Bürger können dort im Bedarfsfall ihr Hilfeersuchen – welches sie sonst über die Notrufe 110 oder 112 absetzen würden, melden.

Von dem Telefon- und Internetausfall bei der TELEKOM können auch Wählgeräte von Hausnotrufen oder anderen Gefahrenmeldeanlagen betroffen sein. Angehörige oder Nachbarn, denen die Nutzung von solchen Hausnotrufgeräten bekannt ist, werden gebeten bitte im Rahmen der familiären Fürsorge oder der nachbarschaftlichen Verbundenheit sich gegenseitig unterstützen.

Quelle: Feuerwehr Stadt Frankenthal / Pfalz (ots)