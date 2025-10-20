Weinheim – Geschichten von der Kuh – Autoren-Lesung für Kinder mit Alexander Steffensmeier in der Stadtbibliothek am 22. Oktober

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 22. Oktober, lädt die Stadtbibliothek Weinheim zu einer besonderen Veranstaltung für kleine und große Bilderbuchfreunde ein: Autor und Illustrator Alexander Steffensmeier ist zu Gast und präsentiert seine beliebten Geschichten rund um die liebenswerte Kuh Lieselotte.Die Lesung beginnt um 16 Uhr im Saal der Stadtbibliothek und richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Alexander Steffensmeier, bekannt durch seine humorvollen und detailreichen Illustrationen, liest aus zwei seiner bekanntesten Bücher: „Lieselotte im Regen“ und „Lieselotte lauert“. Mit Witz und Charme entführt er die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer in die turbulente Welt des Bauernhofs, auf dem Lieselotte so manches Abenteuer erlebt.Im Anschluss an die Lesung erhalten die Besucherinnen und Besucher einen spannenden Einblick in die Arbeit des Künstlers: Steffensmeier zeigt live, wie Lieselotte und ihre Freunde auf dem Zeichenbrett entstehen – vom ersten Strich bis zur fertigen Figur. Dabei dürfen die Kinder gespannt verfolgen, wie aus einfachen Linien die vertrauten Charaktere Form annehmen.Ein Büchertisch der Buchhandlung Schäffner lädt zum Stöbern ein. Wer möchte, kann sich sein Exemplar von Alexander Steffensmeier signieren lassen – eine wunderbare Erinnerung an einen besonderen Nachmittag.

Die Stadtbibliothek Weinheim freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf eine fröhliche Begegnung mit der wohl bekanntesten Kuh der Kinderliteratur.

Quelle: Stadt Weinheim