Speyer – Kerzen erleuchten Bischofsgräber! Rote Grablichter und Namensschilder erinnern an die im Dom zu Speyer bestatteten Bischöfe



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch im 21. Jahrhundert spielen Kerzen im Dom eine besondere Rolle: Sie leuchten während der Gottesdienste oder werden in Verbindung mit einem persönlichen Gebet auf einem der Opferkerzenständer entzündet. Am Festtag Allerheiligen kommen 40 Grablichter hinzu. Sie dienen dem Gedächtnis an die in der Kathedrale bestatteten Bischöfe. Aus diesem Anlass findet am Abend des 1. November um 19:30 Uhr eine besondere Domführung statt, bei welcher der Dom im Kerzenschein begangen wird. Tickets hierfür sind vorab über die Plattform GetyourGuide erhältlich (https://www.getyourguide.de/speyer-l2918/dom-zu-speyer-dom-im-dunkeln-t844902?ranking_uuid=8880153c-57a3-4df9-9ec0-b45ed27c1f27&date_from=2025-11-01)

Mehr als ein Kaisergrab – mehr als 40 Bischöfe ruhen im Speyerer Dom

Mit Grablichtern und Namensschildern wird einmal im Jahr daran erinnert, dass im Dom nicht nur Kaiser und Könige, sondern auch zahlreiche Bischöfe bestattet sind. Die meisten dieser Gräber sind jedoch normalerweise nicht sichtbar. In einem Sammelgrab in der Apsis der Krypta wurden die sterblichen Überreste beigesetzt, die beim Bau der romanischen Kathedrale exhumiert wurden. Weitere Gräber der Bischöfe von der Zeit der Erbauung des Doms bis heute befinden sich im Mittelschiff und den Seitenschiffen, dem Königschor und der Kapelle St. Emmeram und St. Martin sowie der Krypta. Nicht alle von ihnen können mit Sicherheit einzelnen Personen zugeordnet werden.

Unter den Toten finden sich auch einige „Prominente“, wie der selige Bischof Reginbald II. von Dillingen (gest. 1039), dessen Grab im Mittelalter Wallfahrtsstätte war. Konrad III. von Scharfenberg (gest. 1224) war nicht nur Bischof, sondern auch Kanzler des römisch-deutschen Reiches und als solcher Berater von drei Kaisern und vor dem Grab Bischofs Bonifaz von Haneberg (gest. 1876) vor dessen Grab Kaiserin „Sisi“ Elisabeth von Österreich kniete. Das früheste Grab stammt aus der Zeit des salischen Dombaus um 1030.

Quelle: Bistum Speyer