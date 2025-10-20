Sinsheim – Freiwilligenbörse – Neuer Schwung für das Ehrenamt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In letzter Zeit war es etwas ruhiger um die städtische Freiwilligenbörse. Dabei konnte in den letzten Jahren durch den engagierten Einsatz von Sinsheimer Bürgern viel Gutes bewirkt werden. So wurden beispielsweise während der Corona-Zeit über die Freiwilligenbörse Einkaufshelfer für Ältere organisiert. Und als es während der Pandemie zu wenige Schutzmasken gab, haben mehrere Freiwillige um die eintausend Stoff-Masken für soziale Einrichtungen und unversorgte Einzelpersonen genäht. Zu Beginn des Ukraine-Krieges wurden sehr schnell viele helfende Hände gebraucht, die zum Teil auch über die Freiwilligenbörse angesprochen wurden.

Jetzt bekommt die Freiwilligenbörse neuen Schwung. Aktuell melden sich immer wieder einzelne Personen, die gezielt ein Ehrenamt suchen. Es gibt erfreulich viele Beispiele. Da ist die junge Frau, die nach dem Tod ihrer Großeltern den Kontakt mit älteren Menschen vermisst. Oder der junge Geflüchtete, dem am Anfang, als er noch nicht arbeiten durfte, sprichwörtlich die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es melden sich auch Menschen am Ende ihrer Erwerbstätigkeit, die gezielt nach einer neuen Aufgabe suchen. Alle brauchen ein genaueres Hinhören, welche Aufgaben sie übernehmen und wieviel Zeit sie dafür aufbringen können. Im persönlichen Gespräch gibt es, soweit Passendes in Sinsheim vorhanden, Vermittlungsvorschläge. Vorab kann man sich aber auch auf der städtischen Homepage durch die aktuellen Angebote der Freiwilligenbörse klicken (https://www.sinsheim.de/leben-gesellschaft/engagement/freiwilligenboerse). Nach der Vermittlung können die freiwillige Person und die Institution mit Bedarf ein persönliches Kennenlernen vereinbaren. Ob es dann zu einem Einsatz kommt und zu welchen Konditionen, entscheiden die beiden Seiten unabhängig von der Freiwilligenbörse. Der Vermittlungsprozess muss hierbei individuell gestaltet werden, was einiges an Aufwand erfordert.

Um die Freiwilligenbörse zu betreuen konnte Patrizia Nickeleit als neue, zentrale Ansprechpartnerin auf ehrenamtlicher Basis gewonnen werden. In den letzten Wochen hat sie sich mit dem Management der Datenbank vertraut gemacht, viele Ehrenamtliche kennengelernt und erste Gespräche mit potenziellen Ehrenamtlichen geführt. Eingearbeitet wird sie dabei von der städtischen Integrationsbeauftragten Inge Baumgärtner, die die Freiwilligenbörse im Rahmen eines Förderprojektes anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Landes Baden-Württemberg gemeinsam mit dem damaligen Team aufgebaut hatte.

Nickeleit und Baumgärtner sind gerade dabei, die Kontakte zu Ehrenamtlichen und zu den Institutionen, die Ehrenamtliche suchen, zu aktualisieren. Haben die Ansprechpersonen gewechselt? Gibt es Veränderungen beim Bedarf oder sonstige Veränderungen? Da das Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit im Moment wächst, freuen sich die Aktiven der Freiwilligen­börse über Angebote von Vereinen und Non-profit-Organisationen, die sich den Einsatz von Ehrenamtlichen vorstellen können. Erwünscht sind selbstverständlich auch Nachfragen von Personen, die sich für ein Ehrenamt interessieren. Die Kontaktaufnahme zur Freiwilligenbörse ist möglich per E-Mail an ehrenamt@sinsheim.de oder telefonisch unter 07261 404-163.

Bild (Stadt Sinsheim): Inge Baumgärtner (stehend) und Patrizia Nickeleit (sitzend) sehen gemeinsam die Datenbank der Freiwilligenbörse durch.

Quelle: Stadt Sinsheim