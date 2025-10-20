Schwetzingen – Was hilft bei Knie- und Hüftarthrose?

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der GRN Klinik Schwetzingen, informiert rund um das Thema Arthrose in Hüfte und Knie in einem Vortrag

Ob beim Sport, Treppensteigen oder Heben von Gegenständen – wenn es in Knie oder Hüfte schmerzt, ist oft Gelenkverschleiß, sogenannte Arthrose, die Ursache dafür. Ist die Mobilität eingeschränkt, wird der Alltag mitunter zur Herausforderung und die Lebensqualität sinkt. Was Patienten bei ersten Anzeichen von Arthrose hilft, welche konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, dazu berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN Klinik Schwetzingen, in einem Vortrag am Mittwoch, 29. Oktober, 19 Uhr im Bürgerhaus, Rathausplatz 2, 68804 Altlußheim. Der Vortrag findet in Kooperation mit der VHS Hockenheim statt.

Seit Januar 2015 ist die Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie zertifiziertes Endoprothesenzentrum (EPZ). Von der Patientenerstvorstellung in der Sprechstunde über stationäre Aufnahme, Operation, Physiotherapie, Pflege und Dokumentation bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation wurden alle Abläufe von unabhängigen Fachexperten analysiert und bewertet.

Weitere Infos finden Interessierte online unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/orthopaedie-und-unfallchirugie/schwerpunkte/endoprothetik

Quelle: GRN Klinik Schwetzingen