Osterburken – Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht – Zeugen gesucht

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in Osterburken eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht. Der sogenannte „Enforcement-Trailer“ stand an der Landesstraße 515 in Richtung Bundesstraße 27, auf Höhe der Abzweigung zur Alten Römerstraße. Das Messfenster wurde vollständig mit grauer Farbe überdeckt, sodass die Anlage vorübergehend nicht mehr funktionsfähig war. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der L515 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Heilbronn