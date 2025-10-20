Obrigheim – Fahrzeugbrand durch technischen Defekt

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend geriet in Obrigheim ein Spezialfahrzeug einer Firma bei Arbeiten in der Mühlgasse in Brand. Gegen 19:50 Uhr bemerkten Anwohner Flammen an dem aufgestellten Verstopfungsfahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Diese war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an der angeschlossenen Verstopfungspumpe aus. Personen kamen nicht zu Schaden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn