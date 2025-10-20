Neckar-Odenwald-Kreis / Unterschefflenz – Mehrere Tatverdächtige nach versuchtem Metalldiebstahl festgenommen

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht auf Freitag, 17. Oktober 2025, wurden in Unterschefflenz drei Männer festgenommen. Den rumänischen Staatsbürgern wird vorgeworfen zuvor versucht zu haben mehrere Tonnen Bunt- und Kupfermetall aus einer Firma im Rittersbacher Weg zu entwenden. Die 23, 28 und 36 Jahre alten Festgenommenen stehen im Verdacht, sich gegen Mitternacht gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und etwa 3,5 Tonnen der wertvollen Metalle in der Lagerhalle zum Abtransport bereitgestellt zu haben. Da sie vermutlich bei ihren Ausführungen gestört wurden, ergriffen sie die Flucht. Durch umgehend eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, konnten die Einsatzkräfte unweit des Tatorts drei, mutmaßlich von den Männern genutzte Fahrzeuge feststellen und die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Beschuldigten wurden am Mittag des 17. Oktober 2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Heilbronn