Mosbach-Neckarelz – Mann wirft Verkehrsschilder auf Fahrbahn

Mosbach-Neckarelz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Montag kam es in Mosbach-Neckarelz zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Gegen 1:15 Uhr warf ein 34-jähriger Mann in der Industriestraße mehrere mobile Verkehrsschilder und Standfüße auf die Fahrbahn und beschädigte zudem das Kennzeichen eines geparkten Mercedes. Mehrere Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann versucht hatte, vorbeifahrende Autos anzuhalten. Eine Streifenbesatzung konnte den deutlich verärgerten Mann, der eigenen Angaben zufolge auf der Suche nach einer geöffneten Tankstelle war, anhalten und kontrollieren. Gegen ihn wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn