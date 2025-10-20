Mannheim – Verkehrsinformationen: Nachtwandel am 24. und 25. Oktober

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Oktober, findet im Jungbusch jeweils von 19 bis 24 Uhr der diesjährige „Nachtwandel“ statt. An beiden Veranstaltungstagen sind jeweils von 17 bis 3 Uhr am darauffolgenden Tag folgende Vollsperrungen erforderlich:

• Kirchenstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße

• Hafenstraße zwischen Akademie- und Hellingstraße

• Werftstraße zwischen Hafen- und Dalbergstraße

• Böckstraße zwischen Hafen- und Beilstraße

• Beilstraße zwischen Werft- und Jungbuschstraße

Davon abweichend wird die Jungbuschstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße an beiden Veranstaltungstagen jeweils von 11 bis 3 Uhr am darauffolgenden Tag voll gesperrt.

Während der Straßensperrungen ist die Ein- und Ausfahrt auf das Veranstaltungsgelände auch für Anlieger nicht möglich. Die Akademiestraße und Hellingstraße sind während der Veranstaltung frei befahrbar.

Zum Schutz der Veranstaltungsbesucher wird der Luisenring in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Seilerstraße/Dalbergstraße voll gesperrt. Die Vollsperrung in diesem Bereich tritt an den Veranstaltungstagen jeweils um 20 Uhr in Kraft und wird jeweils nach Veranstaltungsende und nach erfolgter Reinigung in der Nacht wieder aufgehoben. Eine Umleitung wird ausgewiesen. Ortskundige sollten diesen gesperrten Bereich über den Friedrichsring, Kaiserring, Bismarckstraße und Parkring umfahren.

Zudem ist an den Veranstaltungstagen jeweils ab 20 Uhr die Einfahrt vom Luisenring zwischen den Quadraten H7 und J7 nicht möglich, um den Kreuzungsbereich Dalbergstraße/Luisenring zu entlasten und hier einen optimierten Verkehrsabfluss zu ermöglichen.

Halteverbote gelten von Freitag, 24. Oktober, 14 Uhr, bis Samstag, 25. Oktober, 3 Uhr, sowie von Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr, bis Sonntag, 26. Oktober, 3 Uhr, in den folgenden Bereichen:

• Böckstraße

• Kirchenstraße

• Hafenstraße

• Beilstraße

• Werftstraße

Davon abweichend gilt das Halteverbot in der Jungbuschstraße zwischen Luisenring und Hafenstraße an beiden Veranstaltungstagen jeweils von 11 bis 3 Uhr am darauffolgenden Tag.

Großplakate informieren zusätzlich über die für das Parken gesperrten Bereiche. Die Halteverbote werden überwacht, verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden zeitnah abgeschleppt. Ein Ersatzparkplatz für die von den Halteverbotsbereichen betroffenen Anwohner ist in der Neckarvorlandstraße und in der Tiefgarage in H6 vorgesehen.

Die Veranstaltung ist wie folgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:

Die Stadtbahnlinie 6 fährt die Haltestelle Rheinstraße und die Linie 2 die Haltestelle Dalbergstraße an. Die Buslinien 60 und 61 werden in beide Richtungen über die Straße Verbindungskanal Linkes Ufer umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am Verbindungskanal Linkes Ufer auf Höhe der Teufelsbrücke. Darüber hinaus ist eine weitere Ersatzhaltestelle in Fahrtrichtung „Am Salzkai“ in der Neckarvorlandstraße, Höhe der Einmündung in die Hafenstraße eingerichtet.

Wer mit dem Auto anreist, sollte die vorhandenen Parkhäuser in der näheren Umgebung nutzen. Es gibt Tiefgaragen in den Quadraten U2, D5, D3, G1, die fußläufig in 5-15 Minuten erreichbar sind und 24 Stunden geöffnet haben.

Um Besuchern, die mit dem Fahrrad kommen, eine Abstellmöglichkeit zu bieten, werden auch in diesem Jahr in der Kirchenstraße auf der ersten Hälfte des rechten Parkstreifens (vom Luisenring kommend) Abstellplätze eingerichtet. Die VRN-Next-Bike-Stationen werden im Bereich der Veranstaltungsfläche deaktiviert, dort können keine Fahrräder abgestellt werden. Die nächste aktive VRN-Next-Bike-Station steht in G6/G7 zur Verfügung.

Die Taxiplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Veranstaltung auf dem Luisenring in Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel in Höhe G7. Sie sind über die Fußgängerampel an der Jungbuschstraße/Luisenring zu erreichen. An den Veranstaltungstagen wird ab 17 Uhr der gesamte Parkstreifen am Luisenring in Höhe G7 für Taxis reserviert. Um 20 Uhr werden drei der vier Fahrspuren vom Luisenring Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel für den fließenden Verkehr gesperrt, damit ausreichend Aufstellfläche für die Taxis zur Verfügung steht und die Besucher gefahrlos ein- und aussteigen können.

Dem fließenden Verkehr auf dem Luisenring, Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel steht demnach an den Veranstaltungstagen jeweils ab 20 Uhr nur eine Fahrspur im Bereich G7 zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wird ebenfalls eine Umfahrung dieses Streckenabschnitts über den Parkring, die Bismarckstraße und den Friedrichsring in den Veranstaltungszeiträumen empfohlen.

Quelle: Stadt Mannheim