Mannheim – Punkte-Millionär: Kunde der Sparkasse Rhein Neckar Nord gewinnt eine Million PAYBACK Punkte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Grund zum Jubeln bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord: Tobias Frosch aus Mannheim ist Punkte-Millionär. Damit zählt der Sparkassenkunde zu den glücklichen Gewinnern eines bundesweiten Gewinnspiels zum Auftakt der Kooperation der Sparkassen-Finanzgruppe mit PAYBACK und darf sich über eine Million PAYBACK Punkte freuen. Das entspricht einem Gegenwert von 10.000 Euro.

„Wir gratulieren herzlich zu diesem besonderen Gewinn“, sagt Thomas Kowalski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. „Es freut uns, dass bei so vielen Teilnehmenden deutschlandweit ein Kunde unserer Sparkasse als Punkte-Millionär ausgelost wurde.“ Das bundesweite Gewinnspiel läuft seit Ende August. Kundinnen und Kunden, die ihre Sparkassen-Card (Debitkarte) bis zum 30. Oktober einmalig im Online-Banking mit PAYBACK verknüpfen, nehmen automatisch daran teil und haben täglich die Chance auf eine Million PAYBACK Punkte. „Leichter habe ich noch nie Punkte gesammelt“, freut sich Gewinner Tobias Frosch. Die Kooperation von Sparkasse und PAYBACK werde ihm nun zahlreiche Einkäufe versüßen.

Die Aktionen ist Teil einer Multikanal-Kampagne zur Kooperation der Sparkassen mit PAYBACK. Nach Verknüpfung der Sparkassen-Card mit PAYBACK sammeln Kundinnen und Kunden seit dem 1. Juli 2025 bei jedem Einkauf über das Partnernetzwerk der S-Vorteilswelt der Sparkassen gleichzeitig Punkte, ohne zusätzliche Karte oder App. Auch im lokalen Handel ist dies bei vereinzelten Partnern bereits möglich. Im Zuge des weiteren Ausbaus der Kooperation sollen in Zukunft bei teilnehmenden PAYBACK Partnern ganz einfach Punkte beim Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) gesammelt werden. Eingelöst werden können PAYBACK Punkte unter anderem beim Einkauf an der Kasse, als Prämie im PAYBACK Prämienshop, als Gutschein oder als Spende. Weitere Informationen zur Verknüpfung, zu regionalen Partnern und zur PAYBACK Kooperation gibt es unter www.spkrnn.de.

Bildunterschrift:

Thomas Kowalski (r.) und der glückliche Sparkassen-Kunde Tobias Frosch, der nun um eine Million PAYBACK Punkte reicher ist.

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord