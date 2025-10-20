Mannheim – Mikroförderung des RegioNet der Popakademie Baden-Württemberg: bis zu 1.000 Euro für Popmusik-Projekte in der Region Rhein-Neckar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Als Partner des RegioNet vergibt der Music Commission Mannheim e.V. in Kooperation mit dem Cluster Creative Economy des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim erstmals eine Mikroförderung für Künstler*innen und Livemusik-Veranstaltungen sowie kleine Spielstätten in der Region Rhein-Neckar.

Ermöglicht wird die Förderung durch den 2025 neu eingeführten POPLÄND Zuschuss des RegioNet der Popakademie Baden-Württemberg. Die Wirtschaftsförderung ist dabei als Vermittler zwischen den Fördergebern und den lokalen Künstler*innen unterstützend tätig.

Der Music Commission Mannheim e.V. ist ein im Sommer 2018 gegründeter gemeinnütziger Verein, der Musikschaffende in der Region unterstützt. Die bisherigen Projekte befassten sich unter anderem mit Bandförderung, Filmmusik und Straßenmusik.

„Musik spielt sich nicht nur in den großen Arenen ab und jeder heutige Star hat einmal auf einer kleinen Bühne begonnen. Mit der Mikroförderung können kreative Menschen und Initiativen aus der Musikszene direkt und unbürokratisch unterstützt werden. Gerade für Nachwuchskünstler*innen und kleine Veranstaltende kann eine gezielte Förderung von wenigen hundert Euro einen echten Unterschied machen“, erklärt Thorsten Riehle, Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur.

Gefördert werden Newcomer*innen, Nachwuchsprojekte und innovative Vorhaben aus der Popmusikszene, die regionale Strahlkraft entfalten. Die Fördersumme pro Projekt liegt zwischen 250 und 1.000 Euro. Besonders berücksichtigt werden Vorhaben, die zu Chancengleichheit, Teilhabe und Diversität in der Popkultur beitragen.

Das RegioNet Baden-Württemberg ist ein Projekt der Popakademie Baden-Württemberg und vernetzt regionale Akteur*innen in den popkulturellen Zentren Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart, Ulm, sowie in den Regionen Neckar-Alb, Bodensee-Oberschwaben und Heilbronn-Franken. Ziel ist es, durch Beratung, Weiterbildung, Veranstaltungen und Infrastrukturentwicklung die Popkultur in Baden-Württemberg nachhaltig zu stärken.

„Popmusik ist nicht nur Kultur, sondern auch Wirtschaftsfaktor und Identitätsstifterin“, betont Beril Yilmam-Kohl, Beauftragte für Musikwirtschaft bei der Wirtschaftsförderung Mannheim. „Mit der Mikroförderung schaffen wir eine niedrigschwellige Möglichkeit, um kreative Ideen schnell umzusetzen und so die lebendige Musikszene der Region weiter zu stärken.“

Anträge können formlos per E-Mail eingereicht werden – mit einer Kurzvorstellung des Antragstellenden, einer Beschreibung des Projekts und einer Kostenübersicht – bis 31. Oktober 2025 an: poplaend@mucom-mannheim.de. Die beantragten Ausgaben müssen in den Zeitraum vom 15. Oktober bis 31. Dezember 2025 fallen.

Quelle: Stadt Mannheim