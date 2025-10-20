  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.10.2025, 19:44 Uhr

Ludwigshafen – Weitere Anwohner*innenveranstaltung zu Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße findet statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeiten in der Frankenthaler Straße sind in den zurückliegendenWochen vorangeschritten. Am Montag, 27. Oktober 2025, 17 Uhr, haben die Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen zum Stand der Arbeiten sowie ihre Anliegen zum bisherigen Verlauf des Großprojekts an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) vorzubringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Tanzen im Vital-Zentrum!

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Oktoberfest mit viel Tanz und Musik steht am Montag, 27. Oktober 2025, von 15 bis 18 Uhr, auf dem Programm des Vital-Zentrums, Raiffeisenstraße 24. Thomas Horvath macht Musik. Der Eintritt kostet vier Euro pro Person. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»

      • Bad Dürkheim – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jähriger

    • Bad Dürkheim – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 40-Jähriger
      Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Sonntag, 19.10.2025, wird eine 40-jährige Frau aus Bad Dürkheim vermisst. Sie wurde zuletzt am 19.10.2025, gegen 13.00 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Bad Dürkheim gesehen. Seitdem gilt ihr Aufenthaltsort als unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 40-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Alle bisherigen polizeilichen ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – LU kompakt und Erich Kästner-Schule suchen Lesepat*innen

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Seniorenzentrum LU kompakt und die Grundschule Erich Kästner-Schule in der Bahnhofstraße suchen gemeinsam Lesepat*innen. Lesepat*innen lesen jeweils drei bis vier Kindern der Grundschule etwa einmal wöchentlich Geschichten vor und unterstützen sie damit beim Erlernen der Sprache, des Lesens und des Schreibens. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, erfährt Näheres ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – WBL-Kasse am Kaiserwörthdamm muss geschlossen bleiben

    • Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kasse des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) am Kaiserwörthdamm muss in dieser Woche aus dienstlichen Gründen geschlossen bleiben. Das bedeutet, dass von Montag, 20., bis einschließlich Freitag, 24. Oktober 2025, dort kein Verkauf von Abfallsäcken erfolgt und auch keine Gebühren für den Sperrabfall-Express-Service bezahlt werden können. Kund*innen des Sperrabfall-Express-Services erhalten in ... Mehr lesen»

      • Speyer – Kerzen erleuchten Bischofsgräber! Rote Grablichter und Namensschilder erinnern an die im Dom zu Speyer bestatteten Bischöfe

    • Speyer – Kerzen erleuchten Bischofsgräber! Rote Grablichter und Namensschilder erinnern an die im Dom zu Speyer bestatteten Bischöfe
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auch im 21. Jahrhundert spielen Kerzen im Dom eine besondere Rolle: Sie leuchten während der Gottesdienste oder werden in Verbindung mit einem persönlichen Gebet auf einem der Opferkerzenständer entzündet. Am Festtag Allerheiligen kommen 40 Grablichter hinzu. Sie dienen dem Gedächtnis an die in der Kathedrale bestatteten Bischöfe. Aus diesem Anlass ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Mikroförderung des RegioNet der Popakademie Baden-Württemberg: bis zu 1.000 Euro für Popmusik-Projekte in der Region Rhein-Neckar

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Als Partner des RegioNet vergibt der Music Commission Mannheim e.V. in Kooperation mit dem Cluster Creative Economy des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim erstmals eine Mikroförderung für Künstler*innen und Livemusik-Veranstaltungen sowie kleine Spielstätten in der Region Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ermöglicht wird die Förderung durch den 2025 ... Mehr lesen»

      • Die Heidelberger – Starke Perspektiven für junge Menschen – Heidelberger Ausbildungs- & Studientage 2025

    • Die Heidelberger – Starke Perspektiven für junge Menschen – Heidelberger Ausbildungs- & Studientage 2025
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 15. und 16. Oktober fanden im Dezernat #16 wieder die Heidelberger Ausbildungs- und Studientage statt – eine der wichtigsten Plattformen für junge Menschen auf dem Weg von der Schule in den Beruf. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Über 60 Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Pflege, Verwaltung, Kultur und vielen weiteren Bereichen boten ... Mehr lesen»

      • Die Heidelberger – HUNDEELEND: Heidelbergs Vierbeiner im Steuerfokus

    • Die Heidelberger – HUNDEELEND: Heidelbergs Vierbeiner im Steuerfokus
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat ein klares Signal gesendet: Die Hundesteuer wird massiv erhöht. Nicht genug mit dem Verwaltungsvorschlag, forderte und beschloss eine große Mehrheit, angeführt durch einen weitergehenden Antrag der SPD, eine noch höhere Abgabe. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit 144 Euro für den Ersthund liegen wir nun im Rhein-Neckar-Kreis unangefochten ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Intersex Awareness Day am 26. Oktober – Heidelberg setzt zum internationalen Aktionstag ein sichtbares Zeichen als Rainbow City

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum internationalen Intersex Awareness Day am Sonntag, 26. Oktober 2025, hisst die Stadt Heidelberg erneut die Flaggen der queeren Communities vor dem Rathaus. Damit bekräftigt Heidelberg sein Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und die Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen. Der Aktionstag erinnert daran, dass Menschen, deren körperliche Merkmale nicht in die medizinisch ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November: Spannung und Kultur vor Ort

    • Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November: Spannung und Kultur vor Ort
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar)red/ak) – Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Auf den Spuren der Nachtwächter 01.11.2025, 20:00 Uhr: 04.11.2025, 20:00 Uhr 08.11.2025, 19:00 Uhr 15.11.2025, 20:00 Uhr 18.11.2025, 20:00 Uhr 22.11.2025, 20:00 Uhr 29.11.2025, 20:00 Uhr Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com