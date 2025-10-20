Ludwigshafen – Weitere Anwohner*innenveranstaltung zu Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße findet statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeiten in der Frankenthaler Straße sind in den zurückliegendenWochen vorangeschritten. Am Montag, 27. Oktober 2025, 17 Uhr, haben die Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen zum Stand der Arbeiten sowie ihre Anliegen zum bisherigen Verlauf des Großprojekts an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) vorzubringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.
Quelle: Stadt Ludwigshafen