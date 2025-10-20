Ludwigshafen – WBL-Kasse am Kaiserwörthdamm muss geschlossen bleiben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kasse des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) am Kaiserwörthdamm muss in dieser Woche aus dienstlichen Gründen geschlossen bleiben. Das bedeutet, dass von Montag, 20., bis einschließlich Freitag, 24. Oktober 2025, dort kein Verkauf von Abfallsäcken erfolgt und auch keine Gebühren für den Sperrabfall-Express-Service bezahlt werden können. Kund*innen des Sperrabfall-Express-Services erhalten in der Woche der Schließung die Rechnung ausnahmsweise per Post. Ab Montag, 27. Oktober 2025, können Kund*innen des Sperrabfall-Express-Services wieder wie gewohnt zum Bezahlen kommen. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen bitte hierfür um Verständnis.
Quelle: Stadt Ludwigshafen