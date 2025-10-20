Ludwigshafen – LU kompakt und Erich Kästner-Schule suchen Lesepat*innen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Seniorenzentrum LU kompakt und die Grundschule Erich Kästner-Schule in der Bahnhofstraße suchen gemeinsam Lesepat*innen. Lesepat*innen lesen jeweils drei bis vier Kindern der Grundschule etwa einmal wöchentlich Geschichten vor und unterstützen sie damit beim Erlernen der Sprache, des Lesens und des Schreibens. Wer sich für dieses Ehrenamt interessiert, erfährt Näheres während eines Info-Treffens in LU kompakt, Benckiserstraße 66. Es findet am Donnerstag, 30. Oktober 2025, um 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0621 96364251.
Quelle: Stadt Ludwigshafen