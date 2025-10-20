Ludwigshafen – Genuss zur Kastanienzeit – Die Keschdebox ist wieder da

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zur Kastanienzeit bringt die Keschdebox herbstliche Genussmomente direkt nach Hause. Ob mit Wein, Saumagen und Senf, mit charakterstarkem Gin oder einer raffinierten Familienedition – jede Box bietet authentischen Genuss mit regionalem Bezug. Wenn der Herbst die Pfalz in warmes Licht taucht und die ersten Kastanien von den Bäumen fallen, beginnt entlang der Südlichen Weinstraße die Keschdezeit. Passend dazu ist ab sofort wieder die Keschdebox erhältlich – eine kulinarische Auswahl rund um die Pfälzer Esskastanie. Mit regionalen Spezialitäten lädt die Box zum Entdecken und Genießen ein. Ob als herbstliches Geschenk oder als Mitbringsel aus dem Pfalzurlaub – die Keschdebox bringt den Geschmack der Saison direkt nach Hause.

Die klassische Keschdebox enthält:

• Kastanienbusch Chardonnay, Weingut Kleinmann, Birkweiler

• Kastanien-Saumagen, Saumagenparadies Appel, Freinsheim

• Kastanien-Senf, Timrott Feinkost, Herxheim

Zwei Sondereditionen bieten darüber hinaus besondere Genussmomente:

• Keschdebox „Kastanie trifft Gin“: Mit dem EINS/FÜNF PALATINA DRY GIN vom Wein- und Sektgut Gunter Stübinger, verfeinert mit Kastanienblüten.

• Keschdebox „Kastanie für Groß & Klein“: Mit einer Futtermischung für Eichhörnchen sowie dem interaktiven Naturbuch „Das Kastanienwunder“.

Ab 25 Euro kann sie im SÜW-Onlineshop unter www.suew-shop.de sowie direkt im SÜW-Shop in Landau erworben werden.

Zum Hintergrund:

Jedes Jahr vom 1. Oktober bis 15. November dreht sich an der Südlichen Weinstraße alles um die Kastanie. Während der Kastanientage finden zahlreiche Veranstaltungen und Märkte mit kulinarischem Fokus auf die „Keschde“ statt. Eine Broschüre mit allen Informationen gibt es in den Tourismusbüros entlang der Weinstraße und online unter www.keschdeweg.de.

