Ludwigshafen – Çiğdem Akyol eröffnet Lesereihe europa_morgen_land

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Lesung aus ihrem Romandebüt „Geliebte Mutter – Canım Annem“ am 2. November im Kulturzentrum dasHaus

Mit einer Lesung aus ihrem ersten Roman „Geliebte Mutter – Canım Annem“ eröffnet die renommierte Journalistin und Autorin Çiğdem Akyol am 2. November 2025 um 17 Uhr die neue Ausgabe der Lesereihe „europa_morgen_land“. Veranstaltungsort ist das Restaurant „ZuHaus“ im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen.

Çiğdem Akyol ist bekannt für ihre journalistischen Arbeiten und Sachbücher, insbesondere durch das viel beachtete Werk „Erdogan – Die Biografie“. Mit „Geliebte Mutter“ legt sie nun ihr literarisches Debüt vor – eine ebenso persönliche wie universelle Erzählung über das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern, über Schuld, Prägung, Liebe und Gewalt.

Im Zentrum des Romans steht das Geschwisterpaar Meryem und Ada, das in einem von Lieblosigkeit und häuslicher Gewalt geprägten Umfeld aufwächst: Vater Alvin schlägt die Mutter Aynur und verspielt das Geld der Familie, beide Eltern wenden sich auch gewaltsam gegen ihre Kinder. Nach dem Tod des Vaters atmen Meryem und Ada auf – doch für Meryem beginnt damit eine schmerzhafte Spurensuche: Wo liegt der Ursprung dieser Gewalt?

In eindringlichen Bildern beschreibt Akyol das Schicksal der Mutter Aynur, die mit 19 Jahren von ihrem Bruder zwangsverheiratet und nach Deutschland geschickt wurde. Mit großer erzählerischer Empathie zeichnet sie das Porträt einer Frau zwischen Entwurzelung und Identitätsverlust. Aus Meryems Perspektive erzählt, zeigt der Roman, wie sich Gewalt über Generationen hinweg fortsetzt – und stellt die Frage, ob gegenseitiges Verständnis heilen kann, was einst zerbrochen ist.

Zur Autorin

Çiğdem Akyol, geboren 1978 in Herne als Tochter türkischer Einwanderer, arbeitet als Journalistin, u. a. für die taz und den Standard. Von 2014 bis 2016 war sie Korrespondentin in Istanbul. Bekannt wurde sie durch ihre viel beachteten Sachbücher „Generation Erdogan“ (2015) und „Erdogan – Die kritische Biografie“ (2021). „Geliebte Mutter – Canım Annem“ ist ihr literarisches Debüt.

Zur Veranstaltungsreihe

Die Literaturreihe europa_morgen_land präsentiert seit 2000 neueste deutschsprachige Literatur – häufig von Autor*innen, deren erste Sprache nicht Deutsch ist. In Kooperation zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Frankenthal bringt die Reihe Stimmen zusammen, die sich mit Themen wie Migration, Identität, Herkunft und Zusammenleben in Europa auseinandersetzen.

In insgesamt fünf Veranstaltungen pro Jahr werden literarische Perspektiven eröffnet und in moderierten Gesprächen mit dem Publikum vertieft.

Die nächste Lesung im Kulturzentrum dasHaus findet mit der Autorin Cemile Sahin und ihrem Roman

„Kommando Ajax“ statt.

Veranstaltungsdaten

Wann: Sonntag, 2. November 2025, 17:00 Uhr

Wo: Restaurant „ZuHaus“ im Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstr. 30, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Wieviel: 8€ / 5€ (ermäßigt)

Weitere Infos: https://www.dashaus-lu.de/ und https://europamorgenland.de

Quelle: Stadt Ludwigshafen