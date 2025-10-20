Hockenheim – Fitnesstag für Senioren am 25. Oktober

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sportliche Aktivitäten und allerlei Informationen rund ums Thema Bewegung im Alter gibt es am 25. Oktober beim Fitnesstag für Senioren. Der DJK Hockenheim hat in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt Hockenheim auf dem Sportplatz im Nordring 1 zwischen 13 und 17 Uhr ein buntes und vielseitiges Programm geplant.

Neben Senioren-Fitnesstests mit anschließendem Beratungsgespräch bieten verschiedene Anbieter Informationen zu den Themen altersgerechtes Wohnen sowie Arthrose an. Die eigene Verkehrssicherheit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Rollatoren- und Pedelecparcours überprüfen und trainieren. Und für die sportliche Betätigung gibt es eine Gymnastikstunde sowie einen 3000-Schritte-Lauf.

Senioren und Seniorinnen sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und mitzumachen. Bei Interesse an einem Fitness-Test freut sich das Seniorenbüro Hockenheim über eine vorherige Anmeldung (Telefon 06205 21-1503, Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 12.30 Uhr oder per E-Mail: seniorenbuero@hockenheim.de)

Sportkleidung ist nicht zwingend nötig, bequeme Alltagskleidung ist ausreichend.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim