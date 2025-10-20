Heppenheim – Lehrerkonzert der Musikschule am 01.11.2025 / Piano Solo – Mari Kanenawa

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Pianistin Mari Kanenawa ist in Japan geboren. Nach ihrem Bachelorstudium mit Hauptfach Klavier, absolvierte sie ein Aufbaustudium in den Fächern Klavier, Kammermusik und Instrumentalpädagogik an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt.

Sie gewann Preise bei mehreren Wettbewerben und konzertiert regelmäßig mit ihrem Soloprogramm sowie als Solistin mit verschiedenen Orchestern. Derzeit unterrichtet sie Klavier an der städtischen Musikschule in Heppenheim.

Dieses Mal lädt sie zu romantischer deutscher Klaviermusik zum Thema der verborgenen Liebe ein. Beethoven hat mehrere Frauen in seinem Leben kennengelernt, aber wer war diejenige, die er seine unsterbliche Liebe nannte? Robert Schumann widmete seine Musik Clara und nannte sich selbst „Florestan und Eusebius“. Die Pianistin Mari Kanenawa wird Sie durch ihr Spiel und kurze Erklärungen in wunderschöne, dramatische Klaviermusik einführen. Herzlich willkommen sind Kinder und Erwachsene, Musikliebhaber und auch diejenigen, die zum ersten Mal einen klassischen Klavierabend besuchen möchten. Zu hören sind Werke von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Lehrerkonzert der Musikschule

Mari Kanenawa – Piano Solo

Samstag 01.11.25

Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, Heppenheim

19:00 Uhr

Eintritt frei

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim