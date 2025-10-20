Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November: Spannung und Kultur vor Ort

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar)red/ak) – Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November
Auf den Spuren der Nachtwächter
01.11.2025, 20:00 Uhr:
04.11.2025, 20:00 Uhr
08.11.2025, 19:00 Uhr
15.11.2025, 20:00 Uhr
18.11.2025, 20:00 Uhr
22.11.2025, 20:00 Uhr
29.11.2025, 20:00 Uhr
Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.
Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter
11.11.2025, 20:00 Uhr
25.11.2025, 20:00 Uhr
Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten. Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Neue Geschichten vom Nachtwächter
07-11.2025, 20:00 Uhr
08.11.2025, 20:00 Uhr
14.11.2025, 20:00 Uhr
21.11.2025, 20:00 Uhr
28.11.2025, 20:00 Uhr
Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.
Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Nachtwächterführung mit Schmaus
08.11.2025, 19:00 Uhr
Wir folgen 90 Minuten den „Spuren der Nachtwächter“ und kehren danach in eine historische Gastwirtschaft inmitten der Heidelberger Altstadt ein. Sie können zwischen mehreren regionalen Gerichten wählen (auch vegetarisch). Nur mit Voranmeldung.
Preise: Erwachsene: 37,50 Euro, Schüler & Studenten: 33 Euro
Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg
Reservierung und Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)
Quelle: Stephanie Brinkmann & Matthias Stieber