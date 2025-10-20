Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November: Spannung und Kultur vor Ort

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar)red/ak) – Heidelberger Erlebnisführungen im Monat November

Auf den Spuren der Nachtwächter

01.11.2025, 20:00 Uhr:

04.11.2025, 20:00 Uhr

08.11.2025, 19:00 Uhr

15.11.2025, 20:00 Uhr

18.11.2025, 20:00 Uhr

22.11.2025, 20:00 Uhr

29.11.2025, 20:00 Uhr

Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.

Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter

11.11.2025, 20:00 Uhr

25.11.2025, 20:00 Uhr

Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten. Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Neue Geschichten vom Nachtwächter

07-11.2025, 20:00 Uhr

08.11.2025, 20:00 Uhr

14.11.2025, 20:00 Uhr

21.11.2025, 20:00 Uhr

28.11.2025, 20:00 Uhr

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Nachtwächterführung mit Schmaus

08.11.2025, 19:00 Uhr

Wir folgen 90 Minuten den „Spuren der Nachtwächter“ und kehren danach in eine historische Gastwirtschaft inmitten der Heidelberger Altstadt ein. Sie können zwischen mehreren regionalen Gerichten wählen (auch vegetarisch). Nur mit Voranmeldung.

Preise: Erwachsene: 37,50 Euro, Schüler & Studenten: 33 Euro

Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg

Reservierung und Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)

