Heidelberg – Intersex Awareness Day am 26. Oktober – Heidelberg setzt zum internationalen Aktionstag ein sichtbares Zeichen als Rainbow City

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum internationalen Intersex Awareness Day am Sonntag, 26. Oktober 2025, hisst die Stadt Heidelberg erneut die Flaggen der queeren Communities vor dem Rathaus. Damit bekräftigt Heidelberg sein Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und die Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen. Der Aktionstag erinnert daran, dass Menschen, deren körperliche Merkmale nicht in die medizinisch definierten Kategorien „männlich“ oder „weiblich“ passen, auch heute noch häufig Diskriminierung erfahren.

Der Intersex Awareness Day wird seit 1996 weltweit begangen und erinnert an den ersten öffentlichen Protest intergeschlechtlicher Menschen in Boston (USA). Ziel ist es, auf die Lebensrealitäten, Rechte und Herausforderungen von inter* Personen aufmerksam zu machen – insbesondere auf den fortbestehenden Einsatz gegen medizinisch nicht notwendige Eingriffe im Kindesalter und für gesellschaftliche Anerkennung.

Am Heidelberger Rathaus wehen an diesem Tag die Inter-Flagge sowie die inter-inklusive Progress Pride Flag – als sichtbares Symbol der Solidarität mit inter* Menschen und der gesamten queeren Community.

Im Jahr 2025 feiert Heidelberg fünf Jahre Mitgliedschaft im internationalen Rainbow Cities Network (RCN) – einem Zusammenschluss von Städten weltweit, die sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung von LSBTIQ+ einsetzen. Damit unterstreicht Heidelberg sein dauerhaftes Engagement für eine vielfältige, offene und respektvolle Stadtgesellschaft.

Weitere Informationen zur städtischen Koordinationsstelle LSBTIQ+ finden sich online unter

www.heidelberg.de/lsbtiq.

Quelle: Stadt Heidelberg