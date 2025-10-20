Heidelberg – Bürgerämter: Angepasste Öffnungszeiten ab Montag, 3. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter der Stadt Heidelberg passen ihre Öffnungszeiten an. Dadurch ändern sich auch die Zeiten, zu denen die einzelnen Bürgerämter ohne Termin besucht werden können. Die neuen Öffnungszeiten gelten ab Montag, 3. November 2025. Termine können wie gewohnt online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-13333 vereinbart werden.

Vorsprachen ohne Termin sind ab 3. November 2025 zu folgenden Zeiten möglich:

• montags im Bürgeramt Mitte und im Bürgeramt Boxberg/Emmertsgrund von 8 bis 12 Uhr

• dienstags im Bürgeramt Pfaffengrund von 8 bis 18 Uhr

• mittwochs im Bürgeramt Handschuhsheim und im Bürgeramt Rohrbach von 8 bis 16 Uhr

• donnerstags im Bürgeramt Neuenheim von 8 bis 16 Uhr

• freitags im Bürgeramt Kirchheim von 8 bis 12 Uhr

Alternative zum Termin vor Ort: Das virtuelle Bürgeramt und der Online-Antrag

Das „Bürgeramt Virtuell“ ermöglicht ein persönliches Gespräch mit einem Sachbearbeiter oder einer Sachbearbeiterin des Bürgeramtes, ohne sich auf den Weg ins Amt zu machen. Einzige Voraussetzung: ein internetfähiges Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit Kamera und Mikrofon.

Für einen Besuch im „Bürgeramt Virtuell“ muss online ein Termin unter termin.heidelberg.de gebucht werden. Im Anschluss erhalten Bürgerinnen und Bürger per E-Mail einen Link, um sich ins virtuelle Bürgeramt einzuwählen. Die Verbindung für den Video-Call wird über den Webbrowser aufgebaut, zusätzliche Software muss für die Nutzung nicht installiert werden. In einem direkten Gespräch mit einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter des Bürgeramtes können dann Dienstleistungen der Bürgerämter in Anspruch genommen werden, genauso wie es bei einem persönlichen Besuch in einem Bürgeramt wäre. Dabei ermöglicht es die Plattform auch, Dateien auszutauschen, um beispielsweise eine Bescheinigung digital vorzulegen. Anfallende Gebühren können ebenfalls direkt online bezahlt werden.

Nahezu alle Dienstleistungen der Bürgerämter sind auch online verfügbar. Ob es die An- oder Ummeldung des Wohnsitzes ist, ein Führungszeugnis benötigt wird, ein Heidelberg-Pass beantragt werden oder ein Kraftfahrzeug an- oder abgemeldet werden soll – die Webseite www.heidelberg.de/formulare bietet eine digitale Lösung an, mit der Bürgerinnen und Bürger ihr Anliegen selbst abschließend erledigen können. Hierzu wird lediglich die ID-Funktion des Personalausweises samt Ausweis.App sowie eine BundID beziehungsweise ein persönlicher Service-BW-Zugang benötigt.

Quelle: Stadt Heidelberg