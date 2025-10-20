Die Heidelberger – Starke Perspektiven für junge Menschen – Heidelberger Ausbildungs- & Studientage 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 15. und 16. Oktober fanden im Dezernat #16 wieder die Heidelberger Ausbildungs- und Studientage statt – eine der wichtigsten Plattformen für junge Menschen auf dem Weg von der Schule in den Beruf.

Über 60 Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Pflege, Verwaltung, Kultur und vielen weiteren Bereichen boten praxisnahe Einblicke in Ausbildung und (duale) Studiengänge. Mit dabei: ein Mitmach-Parcours, das beliebte Bewerbungscafé mit kostenlosen Bewerbungsfotos sowie das „Goldene Ticket“ – der direkte Weg zum Vorstellungsgespräch.

Wir als Fraktion sehen in dieser Messe ein starkes Beispiel dafür, wie Stadt, Schulen und Wirtschaft gemeinsam Verantwortung für die Zukunft unserer Jugendlichen übernehmen. Die enge Zusammenarbeit der Ämter für Schule, Bildung, Wirtschaftsförderung und Wissenschaft zeigt, wie erfolgreiche Berufsorientierung lokal funktionieren kann.

Solche Formate sind entscheidend, um jungen Menschen echte Chancen zu eröffnen, unabhängig vom Elternhaus oder Bildungshintergrund. Dafür setzen wir uns ein, für gute Ausbildung, faire Übergänge und gleiche Perspektiven für alle.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion