Angelbachtal – Betrunkener verursacht Unfall

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend verursachte ein betrunkener 44-jähriger Autofahrer einen Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 44-jährige Mann mit seinem Opel gegen 19:00 Uhr entlang der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Waldangelloch und erkannte zu spät, dass vor ihm eine 19-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt wartete. Folglich fuhr er dem Opel der Frau ins Heck. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 19-Jährigen auf einen Toyota einer 45-Jährigen geschoben, welche ebenfalls verkehrsbedingt hielt. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-Jährige leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten einen Alkoholgeruch im Atem des 44-Jährigen feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der unter Alkoholeinfluss stehende Opel-Fahrer wurde auf ein Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 44-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim