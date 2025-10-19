Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 19.10.2025 kam es zu einem Schwelbrand in einer Lagerhalle in Worms-Nord. Durch die Leitstelle wurde auch eine Warnung wegen Geruchsbelästigung herausgegeben. Die Feuerwehr Worms ist vor Ort.
Es wird nachberichtet. Halten Sie in diesem Bereich ihre Fenster und Türen vorsorglich geschlossen.
Worms – Erstmeldung: Brand einer Lagerhalle in Worms-Nord
