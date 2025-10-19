Weinheim – Sicher und beschützt im Alter

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Selbstbehauptungskurs für Weinheimer Senioren kommt ins Fernsehen –
Spende eines Woinemer Kaffeeballs
Mit einem frechen Blick schlendert der Typ mit dem Kapuzenpulli scheinbar
gelangweilt durch den Gang der Straßenbahn, bis er sein Opfer gefunden hat: eine alte
Dame, die sich gerade erschöpft auf einem Platz niedergelassen hat. Den Riemen ihrer
Handtasche hat sie nur leicht um die Hand gelegt. Im Vorbeigehen entreißt der Täter der
Frau die Tasche.
Was dann passiert – damit hat er nicht gerechnet. Die Passagiere von allen Seiten stehen
auf, attackieren den Räuber mit allem, was sie gerade in der Hand haben, rufen laut nach
Hilfe, ein Mann tippt schon die 112 ins Telefon. Konsterniert unterbricht der Mann seine
Tat und verschwindet an der nächsten Haltestelle aus der Bahn. Dort wird er von der
Polizei festgenommen.
Es sind Vorfälle, die sich im Alltag ereignen. Selten gehen sie so aus wie hier geschildert.
In dieser Szene haben die Personen wahrscheinlich einen Selbstbehauptungskurs
besucht, wie jetzt bei der Stadt Weinheim ein gutes Dutzend älterer Menschen aus der
Stadt. Die Stadtverwaltung hatte den Kurs gemeinsam mit der AWO Rhein Neckar und
dem Stadtseniorenrat angeboten und organisiert. Er fand in den Schulungsräumen der
Volksbank Kurpfalz statt. Der Kurs kam aufgrund des Spendenerlöses aus dem jüngsten
Woinemer Kaffeeball zustande.
An drei Vormittagen übten die Seniorinnen und Senioren mit der ebenso erfahrenen wie
resoluten Polizistin und Präventionsexpertin Patricia Wickert nun Situationen wie diese
aus der Straßenbahn, trainierten, wie sich in brenzligen Situationen verhalten sollen:
Selbstbewusst, mit lauter Stimme, möglichst unterstützt und unterstützend mit anderen
Menschen.
Katja Haller, die bei der Stadt für die Themen des Demografischen Wandels zuständig ist,
und Brigitte Bell, bei der AWO für den Bereich „Sicher und beschützt im Alter“ nahmen
selbst an dem Selbstbehauptungskurs teil, der wegen der Spende sogar kostenlos
angeboten werden konnte.
Am Freitag bekam die Gruppe Besuch vom Fernsehen: ARD-Reporter Martin Rotter aus
Tübingen war auf das Thema und Patricia Wickerts Angebote aufmerksam geworden, auf
der Suche nach Themen, die in die ARD-Nachmittagssendung „Brisant“ und zur Jahreszeit
passen. Mit einem Kameramann begleitete er den Kurs und führte Interviews mit
Teilnehmern und Organisatoren. Der Beitrag wird in dieser Woche am Montag oder
Dienstag in „Brisant“ ausgestrahlt, später auch im Dritten Programm des SWR.
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim