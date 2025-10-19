Weinheim – Sicher und beschützt im Alter



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Selbstbehauptungskurs für Weinheimer Senioren kommt ins Fernsehen –

Spende eines Woinemer Kaffeeballs

Mit einem frechen Blick schlendert der Typ mit dem Kapuzenpulli scheinbar

gelangweilt durch den Gang der Straßenbahn, bis er sein Opfer gefunden hat: eine alte

Dame, die sich gerade erschöpft auf einem Platz niedergelassen hat. Den Riemen ihrer

Handtasche hat sie nur leicht um die Hand gelegt. Im Vorbeigehen entreißt der Täter der

Frau die Tasche.

Was dann passiert – damit hat er nicht gerechnet. Die Passagiere von allen Seiten stehen

auf, attackieren den Räuber mit allem, was sie gerade in der Hand haben, rufen laut nach

Hilfe, ein Mann tippt schon die 112 ins Telefon. Konsterniert unterbricht der Mann seine

Tat und verschwindet an der nächsten Haltestelle aus der Bahn. Dort wird er von der

Polizei festgenommen.

Es sind Vorfälle, die sich im Alltag ereignen. Selten gehen sie so aus wie hier geschildert.

In dieser Szene haben die Personen wahrscheinlich einen Selbstbehauptungskurs

besucht, wie jetzt bei der Stadt Weinheim ein gutes Dutzend älterer Menschen aus der

Stadt. Die Stadtverwaltung hatte den Kurs gemeinsam mit der AWO Rhein Neckar und

dem Stadtseniorenrat angeboten und organisiert. Er fand in den Schulungsräumen der

Volksbank Kurpfalz statt. Der Kurs kam aufgrund des Spendenerlöses aus dem jüngsten

Woinemer Kaffeeball zustande.

An drei Vormittagen übten die Seniorinnen und Senioren mit der ebenso erfahrenen wie

resoluten Polizistin und Präventionsexpertin Patricia Wickert nun Situationen wie diese

aus der Straßenbahn, trainierten, wie sich in brenzligen Situationen verhalten sollen:

Selbstbewusst, mit lauter Stimme, möglichst unterstützt und unterstützend mit anderen

Menschen.

Katja Haller, die bei der Stadt für die Themen des Demografischen Wandels zuständig ist,

und Brigitte Bell, bei der AWO für den Bereich „Sicher und beschützt im Alter“ nahmen

selbst an dem Selbstbehauptungskurs teil, der wegen der Spende sogar kostenlos

angeboten werden konnte.

Am Freitag bekam die Gruppe Besuch vom Fernsehen: ARD-Reporter Martin Rotter aus

Tübingen war auf das Thema und Patricia Wickerts Angebote aufmerksam geworden, auf

der Suche nach Themen, die in die ARD-Nachmittagssendung „Brisant“ und zur Jahreszeit

passen. Mit einem Kameramann begleitete er den Kurs und führte Interviews mit

Teilnehmern und Organisatoren. Der Beitrag wird in dieser Woche am Montag oder

Dienstag in „Brisant“ ausgestrahlt, später auch im Dritten Programm des SWR.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim