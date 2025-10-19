Weinheim – Den Geheimnissen auf der Spur



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Taschenlampen-Stadtführung für Kinder zu besonderen Orten in Weinheim

am 23. Oktober

Was ist das wichtigste Utensil eines echten Detektivs? Vielleicht die

Taschenlampe, mit der er in allen dunklen Ecken nach den Ganoven und Verstecken

suchen kann. Und geheimnisvolle Ecken gibt es in Weinheim viele. Zwischen historischen

Gebäuden, im Schloss, in der Altstadt, am Fuße der Stadtmauer und alter Wehrtürme.

Für Kinder, die all diesen Geheimnissen auf die Spur gehen wollen, hat die Tourist-Info

der Stadt jetzt eine neue Stadtführung konzipiert: „Im Schein der Taschenlampe zu

Weinheims Sagen.“ Stadtführer René Scheuermann nimmt die Teilnehmer das nächste

Mal am Donnerstag, 23. Oktober, mit auf die Tour durch die Stadt, um in der Dämmerung

die Geheimnisse der Stadtgeschichte zu erkunden.

Es geht zum Beispiel darum, was es mit der altehrwürdigen Zeder auf sich hat. Wo kommt sie her, welche Bedeutung hat der

uralte Baum, der in der Dunkelheit so krakenhaft wirkt? Die Kinder inspizieren aber auch

den „Rapunzelturm“ im Schlosspark oder den Eibentunnel im Park.

Die Kinder sollen ihre eigenen Taschenlampen mitbringen, die Teilnahmegebühr kostet

sechs Euro pro Kind; erwachsene Begleitpersonen sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist

um 18.30 Uhr am Marktplatzbrunnen, die Führung dauert etwa zwei Stunden.

Infos und Anmeldungen bei der Tourist-Info am Marktplatz unter 06201 82 610 oder

tourismus@weinheim.de

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim