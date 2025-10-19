Schifferstadt – Neuer Intensivkurs der vhs Rhein-Pfalz-Kreis: Vertriebswissen kompakt und praxisnah

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer seine Verkaufskompetenz im B2B-Bereich gezielt ausbauen möchte, ist hier genau richtig: Am Samstag, 8. November 2025, startet bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis in Schifferstadt ein

neuer Intensivkurs zum Thema Vertrieb.

Unter dem Titel „Expertenwissen Vertrieb – praxisnah und auf den Punkt“ richtet sich das Angebot an Fach- und Führungskräfte, die im kaufmännischen oder technischen Vertrieb tätig sind.

Der Kurs findet an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen – am 8. und 15. November – jeweils von 9

bis 16.45 Uhr im vhs-Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2 statt. Im Mittelpunkt stehen

konkrete Methoden für erfolgreiche Verkaufsgespräche: von der Vorbereitung über Gesprächsführung

und Argumentation bis hin zu Einwandbehandlung und Abschlusstechniken.

Die Inhalte werden praxisnah vermittelt und eingeübt und sollen direkt im Berufsalltag anwendbar sein. Teilnehmen

können sowohl Neulinge im Vertriebsbereich als auch Profis, die ihr Know-how vertiefen möchten.

Geleitet wird der Kurs von Peter Kuntz, einem zertifizierten Vertriebscoach mit langjähriger Praxis in

Führungsfunktionen im Vertrieb und im Key Account Management. Die Teilnahmegebühr beträgt 247

Euro ab acht Teilnehmenden bzw. 354 Euro bei einer Kleingruppe von fünf bis sieben Personen.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de oder bei der örtlichen vhs Schifferstadt (kvhs-

schifferstadt@vhs-rpk.de, Tel. 06235 44 593) möglich, Kursnummer: J507001S01.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis