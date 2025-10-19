Rhein-Pfalz-Kreis – Information der Unteren Naturschutzbehörde: Wie helfe ich dem Igel durch den Winter?



Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Europäische Braunbrustigel (Erinaceus europaeus, Familie Erinaceidae) gehört zu den ältesten noch lebenden Säugetieren der Erde.

Alarmierend ist der dramatische Rückgang seiner Bestände:

In Deutschland steht der Igel inzwischen auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Hauptursachen sind der

Verlust geeigneter Lebensräume, das Verschwinden von Insekten, zunehmende Flächenversiegelung,

Verkehrsunfälle und die verbreitete „Aufräumkultur“ in Gärten. Herbst und Winter stellen für den

nachtaktiven Insektenfresser zudem eine besonders harte Überlebensprüfung dar – und hier kann der

Mensch entscheidend helfen. Die Untere Naturschutzbehörde und die Igelfreunde Rhein-Pfalz

informieren über die wichtigsten Punkte:

Gefahren für den Igel

Die größten Gefahren drohen dem Igel nicht durch seine natürlichen Feinde wie Uhu, Dachs oder

Fuchs, sondern in erster Linie durch den Menschen. Sterile Gärten, lebensfeindliche Schotterwüsten,

der Verlust von Insekten als Nahrungsgrundlage, die Zerschneidung von Lebensräumen durch

Straßen und Bebauung, der Einsatz von Pestiziden und Giftstoffen sowie der Einsatz von

Mährobotern und Laubsaugern gefährden die Tiere massiv. Hinzu kommen der Straßenverkehr sowie

offene Kellerschächte, ungesicherte Teiche und undurchlässige Zäune, die häufig zur tödlichen Falle

werden.

Der Igel im Herbst

Im Herbst beginnt für den Igel die entscheidende Vorbereitungsphase auf den Winterschlaf.

Männchen ziehen sich meist Ende September oder im Oktober zurück, während Weibchen aufgrund

der Versorgung ihrer Jungtiere länger aktiv bleiben. Entscheidend ist der Aufbau von viszeralem Fett,

das den Stoffwechsel während der Wintermonate reguliert, deshalb muss der Igel im Herbst große

Fettreserven anlegen. Als Nester dienen Laubhaufen, Hecken und Totholz. Vor allem Jungtiere

benötigen in dieser Zeit Unterstützung durch Zufütterung. Geeignet ist protein- und fettreiche Nahrung,

wie beispielsweise getrocknete Insekten, ungewürztes Rührei, gekochtes Hühnchen oder

hochwertiges Katzenfutter (ohne Getreide, Gelee, Soße, Obst oder Gemüse) mit einem Fleischanteil

von mindestens 60 Prozent. Milch ist übrigens tabu, da sie bei Igeln zu lebensgefährlichen Durchfällen

führt.

Der Igel im Winter

Der Winterschlaf dauert je nach Witterung drei bis fünf Monate. Der Herzschlag sinkt von etwa 200 auf

nur noch acht Schläge pro Minute, die Atmung verlangsamt sich und die Körpertemperatur reduziert

sich stark und passt sich der Umgebung an. Der Energieverbrauch erfolgt ausschließlich über die

zuvor angelegten Fettreserven. Das Einschlafen und Erwachen dauert jeweils mehrere Stunden und

kostet viel Kraft. Jede Störung kann in dieser Phase lebensgefährlich sein, weshalb Gartenarbeiten

oder der Einsatz von Laubbläsern ab dem Frühherbst bis ins späte Frühjahr unbedingt vermieden

werden sollten.



Wann braucht ein Igel im Herbst oder Winter Hilfe?

Ein Igel benötigt menschliche Hilfe, wenn er krank, verletzt oder untergewichtig ist. Als Richtwerte

gelten: Ende September sollte ein Jungigel mindestens 250 Gramm wiegen, Mitte Oktober 400

Gramm, Ende Oktober 500 Gramm und ab Mitte November 600 Gramm. Tiere, die deutlich darunter

liegen, sind ohne Unterstützung nicht überlebensfähig. Auch tagaktive Igel oder verwaiste Jungtiere

unter 250 Gramm sollten unbedingt in fachkundige Hände gegeben werden, am besten in eine

Igelstation oder zu einem Tierarzt.

Überwinterungshilfe

Manche Igel werden erst sehr spät im Herbst gefunden oder sind bereits so geschwächt oder

untergewichtig, dass sie den Winter in freier Natur nicht überstehen würden. In solchen Fällen kann

ein gesicherter Winterschlaf in menschlicher Obhut lebensrettend sein. Am besten geeignet dafür ist

eine Igelstation, wo es ausreichend Erfahrungen dazu gibt.

Tipps für die igelfreundliche Gartengestaltung

Heimische, vielfältige Bepflanzung sowie Laub und Grünschnitt sollten dem Igel im Herbst angeboten

werden. Auch die Anlage von Komposthaufen und geschützten Unterschlüpfen schaffen wertvolle

Lebensräume für die kritischen Herbst- und Wintermonate. Gartenzäune sollten durchlässig sein,

damit Igel ihre Reviere frei durchwandern können. Offene Schächte und Teiche lassen sich mit

Ausstiegshilfen sichern, und flache Wasserschalen tragen auch ganzjährig zusätzlich zur Versorgung

der Tiere bei.

Engagement vor Ort: Igelfreunde Rhein-Pfalz

Ein wichtiger regionaler Ansprechpartner zum Thema Igelschutz sind die Igelfreunde Rhein-Pfalz. Mit

großem ehrenamtlichem Engagement kümmern sie sich um verletzte, geschwächte oder verwaiste

Igel, klären über die Bedürfnisse der Tiere auf und unterstützen Bürgerinnen und Bürger bei der

Gestaltung igelfreundlicher Gärten. Durch Informationsveranstaltungen, Schulprojekte und die enge

Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag zum

Artenschutz.

Einen guten ersten Einblick in die tägliche Arbeit der Igelfreunde Rhein-Pfalz bietet beispielsweise

eine Führung vor Ort durch die Igelstation in Bobenheim-Roxheim. Interessierte können sich jederzeit

zur Terminvereinbarung per E-Mail an info@igelfreunde-rp.de wenden. Weitere Informationen zum

Thema Igelschutz gibt es außerdem auf der Website der Igelfreunde Rhein-Pfalz (www.igelfreunde-

rp.de) oder über Facebook (https://www.facebook.com/IgelfreundeRP).

