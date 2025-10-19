  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.10.2025, 10:00 Uhr

Mutterstadt – Unfall mit Fahrradfahrer

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Waldstraße in Richtung Speyerer Straße. Hinter ihm fuhr ein jugendlicher Fahrradfahrer. Aufgrund einer Fahrbahnverengung und Gegenverkehr, musste der Autofahrer zunächst anhalten, was auch der Fahrradfahrer tat. Als der Autofahrer in die Engstelle einfahren wollte, kam erneut Gegenverkehr, weshalb er sein Fahrzeug wieder zum Stillstand abbremste. Diesmal bemerkte der Fahrradfahrer das zu spät und stieß gegen das Auto. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrradfahrer an der Lippe. Der 31-Jährige half bei der Erstversorgung und man einigte sich einvernehmlich, die Unfallörtlichkeit zu verlassen, da am Auto kein Schaden entstanden ist. Im Nachgang entschied sich der 31-jährige Autofahrer den Verkehrsunfall polizeilich zu melden. Für die polizeiliche Sachbearbeitung werden nun die Personalien des Fahrradfahrers benötigt. Der ca. 15-Jahre alte Fahrradfahrer wird daher gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

﻿

