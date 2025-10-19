Ludwigshafen – NEUES AUS DEM HPH: Die Bremer Stadtmusikanten – Familienkonzert des SAP Sinfonieorchesters am 09.11.2025



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein tierisch gutes Vergnügen erwartet Familien am Sonntag, den 9. November 2025, um 16:00 Uhr im Heinrich Pesch Haus Ludwigshafen.

Das SAP Sinfonieorchester präsentiert „Die Bremer Stadtmusikanten – Ein musikalisches Bühnenabenteuer für die ganze Familie“, eine fantasievolle Neufassung des bekannten Märchens, die speziell für junge Ohren und Augen konzipiert wurde.

Das Werk stammt aus der Feder von Andreas Peer Kähler, einem Meister der musikalischen Erzählungen für Kinder. Andreas Peer Kähler hat die kurze Geschichte der vier tierischen Musiker um ein spritziges szenisches Vor- und Nachspiel erweitert. Die Musiker werden selbst zu Akteuren und übernehmen Schauspielrollen, während die Erzählerfigur als zentraler Bühnencharakter die Handlung lebendig werden lässt. Die rund 60-minütige Vorstellung kommt ohne Pause aus und ist somit ideal für das junge Publikum.

Ein besonderer Höhepunkt ist das humorvolle „Casting“ der tierischen Hauptfiguren direkt aus dem Orchester heraus. Im Vorspiel werden musikalisch die Rollen des Esels (Fagott), des Hundes (Horn), der Katze (Klarinette) und des Hahns (Trompete) vergeben, die nach dem Märchen wieder zu ihren Instrumenten zurückkehren. Während des Märchens selbst kommunizieren die tierischen Helden nicht mit Worten, sondern ausschließlich mit ihren charakteristischen Lauten – „I-A“, „Wuff“, „Miau“ und „Kikiriki“ –, was für viele Lacher und eine ganz eigene, musikalische Ausdrucksform sorgt.

Die jungen Konzertbesucher dürfen sich auf eine besondere Überraschung freuen: Zu Beginn der Vorstellung werden einige Kinder spontan aus dem Publikum ausgewählt, um das Orchester auf kleinen Perkussionsinstrumenten zu unterstützen. Sie erleben ihren großen Auftritt, wenn die Tiere gemeinsam das Räuberhaus stürmen.

Das Familienkonzert ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet. Eintrittskarten kosten 25 Euro pro Familie (Kinder mit maximal zwei Begleitpersonen) und können online auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen erworben werden.

