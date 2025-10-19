Ludwigshafen – 84-jährige vermisst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Seit Freitag, 17.10.2025 wird die in Ludwigshafen am Rhein wohnende 84-Jährige Elisabeth Hauser vermisst. Sie wurde letztmalig am Freitag an ihrer Wohnanschrift in Ludwigshafen-Friesenheim gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltsortes. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, sodass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der 84-Jährigen:

– ca. 160 cm groß

– normale Statur

– gut zu Fuß

– kurze graue Haare

Die Bekleidung der 84-Jährigen ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen sie den Notruf 110 die Polizei.