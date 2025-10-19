Lindenfels/ Lautertal (ots) – Der Leichnam des 78-jährigen Vermissten aus dem Lindenfelser Ortsteil Seidenbuch ist am heutigen Vormittag am Rand eines Waldstücks in der Nähe des Lautertaler Ortsteils Breitenwiesen durch Zufall
gefunden worden. Bei der Bergung unterstützte die örtliche Feuerwehr sowie Landwirte. Die Angehörigen sind verständigt.
Lindenfels – Vermisster 78-jähriger tot aufgefunden
