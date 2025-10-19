Landau – Begleitetes Fahren mit falscher Begleitperson

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025 gegen 04:00 Uhr) beschleunigte in der Johannes-Kopp-Straße ein Fahrzeugführer nach Erblicken eines Streifenwagens seinen PKW und versuchte davonzufahren.

Dies misslang, der PKW konnte durch die Beamten eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Schnell war der Grund des Beschleunigens klar: Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-Jährigen, der erst vor wenigen Tagen die Fahrprüfung zum Begleiteten Fahren abgelegt hat. Statt einer eingetragenen Begleitperson befand sich auf dem Beifahrersitz jedoch ein ebenfalls 17-jähriges Mädchen.

Die Eltern des Fahrzeugführers wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und auch die Führerscheinstelle wird informiert. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau