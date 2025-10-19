Heidelberg – Kabelarbeiten in der Judenchaussee/L 600: Leimen und Sandhausen bleiben erreichbar – Vollsperrung der Fahrbahn in beide Richtungen vom 27. Oktober bis 9. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Judenchaussee am Ortsausgang von Leimen führen die Stadtwerke Heidelberg von Montag, 27. Oktober, bis Sonntag, 9. November 2025, Kabelarbeiten durch. In diesem Zeitraum ist die Fahrbahn der Judenchaussee in beide Richtungen vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgt in beide Richtungen großräumig über B 3, B 535 und L 598 (Sandhäuser Straße). Von Osten kommend bleiben das Zementwerk Leimen sowie das Industriegebiet Leimen ab dem Kreisel am Leimener Ortsausgang erreichbar. Von Norden kommend kann Sandhausen weiterhin erreicht werden.

Die Judenchaussee ist der letzte Abschnitt der L 600 zwischen Schwetzinger Straße und Leimener Weg in unmittelbarer Nähe zur B 3.

Quelle: Stadt Heidelberg