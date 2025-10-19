Heidelberg – Jugendgemeinderatswahl: Bewerbungsfrist endet am 23. Oktober, 12 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer junge Ideen in die Heidelberger Kommunalpolitik einbringen und für den Heidelberger Jugendgemeinderat (JGR) kandidieren möchte, sollte sich beeilen: Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, 12 Uhr, endet die Bewerbungsfrist. Für einen Sitz im Jugendgemeinderat bewerben kann sich, wer zum Stichtag 9. Dezember 2025 zwischen 13 und 19 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten in Heidelberg wohnt. Interessenten können sich im Internet unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de anmelden.

Fragen zur Bewerbung?

Fragen zur Bewerbung und zur Arbeit des Jugendgemeinderats beantwortet das Wahlteam der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Heidelberg, Plöck 2a, Telefon 06221 58-38951. Infos zur Bewerbung gibt es online unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.

30 Vertreterinnen und Vertreter für die Jugend

Der Jugendgemeinderat vertritt in Heidelberg seit 2006 die Interessen junger Menschen gegenüber dem Oberbürgermeister, dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen. Der Jugendgemeinderat besteht aus 30 gewählten Jugendvertreterinnen und -vertretern, sechs beratenden Mitgliedern aus dem Gemeinderat sowie einem Mitglied aus dem Personenkreis der Kinderbeauftragten. Je zehn Sitze gehen an Jugendliche aus Gymnasien, berufsbildenden Schulen sowie aus Gemeinschafts-, Real- und Hauptschulen oder dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, die Arbeit ist ehrenamtlich. Für Sitzungen gibt es Sitzungsgeld.

Die Wahl des Jugendgemeinderats findet vom 3. bis 9. Dezember 2025 statt.

Quelle: Stadt Heidelberg