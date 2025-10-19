  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Ehemaliger französischer Präsident François Hollande trug sich ins Goldene Buch ein! Gemeinsamer Besuch im Rathaus mit Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments

Der ehemalige französische Präsident François Hollande (Mitte) und Martin Schulz (links), ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, haben sich am Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, im Beisein von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen. Foto: Philipp Rothe
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der ehemalige französische Präsident François Hollande und Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, haben sich am Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen. Der Eintrag erfolgte im Rahmen eines Besuches von Hollande und Schulz im Rathaus und eines gemeinsamen Treffens mit Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

„Wir hatten einen interessanten und offenen Austausch unter anderem über die Rolle der Städte in Europa. François Hollande und Martin Schulz waren beide selbst Bürgermeister gewesen und sehr interessiert an der Entwicklung von Heidelberg“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner nach dem Treffen und betonte: „Die enge Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich ist für unsere beiden Länder und ganz Europa von entscheidender Bedeutung. Die gegenseitigen Treffen insbesondere von jungen Menschen in Bereichen wie Kultur und Sport, wie wir sie zwischen Heidelberg und Montpellier seit Jahrzehnten leben, sind enorm wichtig – gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr Menschen versuchen, zu spalten und Hass zu säen.“

François Hollande war von 2012 bis 2017 Staatspräsident der Französischen Republik. Zuvor war der heute 71-Jährige unter anderem von 1997 bis 2008 Vorsitzender der Sozialistischen Partei und von 2001 bis 2008 Bürgermeister von Tulle in Zentralfrankreich.

Martin Schulz gehörte von 1994 bis 2017 dem Europäischen Parlament an und war von 2012 bis 2017 dessen Präsident. 2017 trat er für die SPD als Kanzlerkandidat an. 1987 bis 1998 war der 69-Jährige ehrenamtlicher Bürgermeister von Würselen in Nordrhein-Westfalen.

Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und Montpellier seit 64 Jahren

Heidelberg und Montpellier in Südfrankreich verbindet seit 1961 eine Städtepartnerschaft. Vorausgegangen waren Kooperationen in den 1950er Jahren zwischen den Universitäten beider Städte. Die Partnerschaft ist von lebendigen Austauschen in unterschiedlichen Bereichen geprägt, unter anderem im Sport, in der Kultur, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft. Seit 1966 gibt es das Heidelberg-Haus in Montpellier, 20 Jahre später entstand das Montpellier-Haus in Heidelberg. Beide Häuser verstehen sich als Kulturinstitutionen und Botschafter ihrer Stadt und arbeiten mit großem Engagement und Erfolg für die Vermittlung ihrer jeweiligen Kultur und Sprache.

Goldenes Buch der Stadt Heidelberg

Das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ist eine Chronik prominenter Besuche: Eingetragen haben sich unter anderem König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden, der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, der frühere französische Staatspräsident Francois Mitterrand, Prinz William und Herzogin Catherine von Cambridge, mehrere Bundespräsidenten – unter anderem Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck – mehrere Bundeskanzler und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Olympiasiegerinnen und -sieger wie etwa Malaika Mihambo.
 
Das Goldene Buch ist fast einen halben Meter lang, 33 Zentimeter breit und rund 12,5 Kilogramm schwer. Es wurde in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Mit Farbe, Metallfeder und viel Geschick zaubert Kalligrafin Kornelia Roth jedem Gast eine eigene Seite. Dabei greift die Künstlerin Elemente der nationalen oder regionalen Pflanzenwelt des jeweiligen Gasts auf.

Quelle: Stadt Heidelberg

